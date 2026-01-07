До розслідування також залучать Службу безпеки України. Про це пише 24 Канал з посиланням на міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Що відомо про перевірки?

Після розслідування журналістів "Слідство.Інфо", міністр доручив Державній службі якості освіти України негайно розпочати перевірку навчальних закладів, у яких діти формально значилися учнями, але фактично навчалися в підпільній структурі.

Окрему увагу під час перевірок приділять діям керівників та педагогів, які могли бути залучені до цієї діяльності. За результатами розгляду обіцяють ухвалити жорсткі рішення щодо організаторів і виконавців, зокрема перевірити законність надання освітніх послуг та передати матеріали до правоохоронних органів.

У цій ситуації свою оцінку також має дати Служба безпеки України, з огляду на те, що подібні дії можуть містити ознаки підривної діяльності,

– зазначив Лісовий.

Що відомо про підпільну школу при монастирі УПЦ МП?