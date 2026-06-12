Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на УОЦЯО.

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Как проходили экзамены в Одесской области?

В УЦОЯО (Украинском центре оценки качества образования) признали, что длительное пребывание во временных экзаменационных центрах из-за ситуации с безопасностью изматывает абитуриентов.

Участникам и участницам, которые не смогли завершить тестирование из-за обстоятельств, связанных с воздушными тревогами, в частности из-за усталости, ухудшения самочувствия или психоэмоционального состояния, было сообщено о возможности участия в дополнительных сессиях НМТ,

– заявили в Центре.

В Одесской области 8 июня 1349 учеников сдавали экзамены в чрезвычайно сложных условиях из-за угрозы безопасности и отсутствия укрытий рядом с местом проведения экзамена. Из них 105 человек уже подали заявления на пересдачу.

Когда апелляционная комиссия одобрит допуск к дополнительной сессии, результаты предварительного тестирования будут официально аннулированы. В УЦОЯО сообщили, что весь персонал проходит тщательную подготовку на случай форс-мажоров.

В случае экстренной ситуации сотрудники действуют в соответствии с имеющимся регламентом. Также они могут проконсультироваться с региональными центрами.

Что еще сказали в УЦОЯО?

Центр отметил, что абитуриент имеет право подать жалобу, если считает, что во время экзамена была нарушена процедура. В таком случае РЦОЯО проведет тщательную проверку корректности действий персонала ТЭЦ. Специалисты проанализируют аудиторные протоколы, карточки наблюдения и получат официальные пояснительные записки от ответственных лиц и инструкторов.

В УЦОЯО рассказали, что в 2026 году в Одесской области лишь 33% временных экзаменационных центров расположены непосредственно в укрытиях. Центр добавил, что за обустройство ВЭЦ они отвечают совместно с образовательными учреждениями и городскими администрациями.

Создание временных экзаменационных центров в укрытиях напрямую зависит от материально-технической базы конкретных образовательных учреждений, наличия помещений, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к ВЭЦ,

– заявили в УЦОЯО.

В Центре подчеркивают, что их основная цель — обеспечить прозрачный доступ к образованию, несмотря на условия полномасштабной войны.

Что известно о скандале в Одесской области с НМТ?

Соцсети возмутило сообщение репетитора по математике, которая рассказала, что дети в Одессе из-за воздушных тревог писали мультитест по 12 часов. Также во время тестирования в рамках второго блока, где проверяли знания по истории Украины и выборочному предмету, учеников подгоняли.

Чиновники попытались объяснить скандальную ситуацию со сдачей НМТ в области. По их словам, для каждого абитуриента предусмотрен четкий порядок действий в случае возникновения нестандартных ситуаций.