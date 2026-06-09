Даже если во время мультитеста звучит воздушная тревога. Немало жалоб сейчас звучит по ситуации в Одессе, отмечает 24 Канал.

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Что происходит в Одессе?

Репетитор по математике Крис рассказала в тредсе, что мультитест участники в Одессе писали из-за воздушных тревог по 12 часов. При этом отмечает, что во время тестирования в рамках второго блока, где проверяли знания по истории Украины и выборочного предмета, учеников просто подгоняли.

Это не просто стресс, это хардкор!

– говорит педагог.

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И добавляет, что ее ученица все же сдала математику на 189 баллов.

Также репетитор отметила, что эти участники, среди которых была ее ученица, писали НМТ не в хранилище.

Под ее сообщением пользователи соцсети оставили такие комментарии:

А это вообще законно – так издеваться над несовершеннолетними?

Должен быть запасной план на такие случаи. 12 часов – это неадекватно.

Это издевательство над детьми. Война у них не считается и адаптирована.

Господи! Если длинная тревога, то же переносят на дополнительную сессию.

Должен быть комментарий министра образования и какое-то быстрое реагирование.

А почему останавливали? Неужели они писали НМТ не в хранилище?

В городах, где постоянные тревоги, нужно организовать НМТ уже в укрытии, чтобы не отвлекать и не мучить детей.

Даже на Львовщине сразу в укрытиях писали.

В Измаиле так же – 12 часов..

Ужас.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что говорят участники НМТ?

Участница НМТ с никнеймом в тредсе ss.sashev рассказала, что сдавала тестирование в Одесском национальном морском университете 8 июня. При этом отметила: то, что в такое сложное время для страны выпускники должны писать такой тяжелый тест, для нее является риторическим вопросом. Поэтому рассказала просто о своем опыте.

Экзаменаторы были совершенно не готовы к непредсказуемым ситуациям, хотя для нашей страны они уже давно стали обыденностью,

– отметила она.

За все время, пока девушка находилась в ОНМУ (примерно до 15:00), трижды объявляли воздушную тревогу. Каждая из них длилась около полутора часов.

За более чем пять часов пребывания на пункте тестирования сам тест мы писали 30 – 40 минут. Подвал трудно назвать укрытием: три крошечные комнаты, холод, узкие старые скамейки и один туалет, который больше напоминает уличный. Отношение экзаменаторов к ученикам было откровенно грубым. Нам хамили, позволяли себе дерзкие высказывания, смеялись и шутили между собой с детей,

– говорит выпускница.

И добавляет: в укрытии фактически нельзя было даже повернуть голову. Если нужно было позвонить или написать родителям, экзаменатор стоял рядом и буквально заглядывал в телефон или слушал, о чем ты говоришь. О правилах действий во время воздушной тревоги, им также почти ничего не объяснили.

После третьего спуска в холодный и пыльный подвал я попросила заявление на перенос тестирования. В ответ мне снова нахамили, но заявление все же выдали. При этом никто ничего не объяснил – только указали пальцем, какую причину нужно выбрать, очевидно, чтобы у них самих не возникло никаких проблем,

– заявила девушка.

В конце экзамена, по ее словам, она задала простой вопрос: "Заявление мне забрать или отдать вам?". В ответ услышала: "Девушка, вы вообще думаете своим мозгом, что говорите? Она вам нужна или мне?".

Выпускница говорит, что не ожидала такого отношения.

Этот дурдом нужно было увидеть собственными глазами. Спасибо, МОН. Из-за вашей неподготовленности я вынуждена сдавать НМТ повторно в период с 17.07 по 24.07, хотя весь год честно и добросовестно готовилась к этому экзамену,

– сообщила она.

В тредсе также отметили, что НМТ 8 июня в Одессе глава МОН Оксен Лисовой, глава УЦОКО Татьяна Вакуленко и глава Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов должны уйти в отставку.