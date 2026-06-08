Часть из них вызывает дискуссию, ведь может снизить участникам итоговый балл. Часто участники не знают всех деталей, необходимых для решения той или иной задачи.
Смотрите также В Раде рассказали, почему очень важно упростить формулу НМТ
Какое слово озадачило участников НМТ?
В соцсетях пишут, что в заданиях по украинскому языку в этом году обнаружили очень редкое слово. Говорится о существительном "нецке". Участникам тестирования нужно было знать его род. О нем пишут пользователи в тредсе и вспоминают репетиторы в видео в тиктоке.
Так, учительница языка под ником @olllessia рассказала о задании, где было вышеупомянутое слово. В задании надо было указать, где неправильно согласовано прилагательное с существительным. Для этого следовало знать род всех существительных. Подали такие пары:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
цветная гуашь;
водостойкая тушь;
деревянное нецке;
мастерское оригами;
стильное граффити.
Я уверена, что 90% из вас слова "нецке" не слышали,
– заявила педагог.
И растолковала, что нецке – это традиционные японские резные миниатюрные статуэтки из дерева, кости, камня или металла.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
При этом репетитор советует сначала взяться за четыре другие пары слов. По ее словам, получается в таком случае, что ошибочной должна была бы быть пара с нецке. Однако не все так просто.
Есть словари, которые подают его как существительное среднего рода. И тогда здесь вообще ошибки нет. Есть словари, которые говорят, что это мужской род,
– рассказала учительница.
И добавила, что в таком случае Центр оценивания качества образования, вероятно, считает, что это слово мужского рода.
Также репетиторка заметила, что, возможно, само задание было другим. К слову, так называемые сливы НМТ не всегда могут быть правдивыми на 100%. Все же педагог рассказала об этом случае через интересное слово "нецке".
Задание на НМТ-2026: видео
В тредсе пользователи также удивлены появлением такого слова на НМТ.
В Словаре украинского языка "нецке" подают как неотменяемое существительное среднего рода. И отмечают, что это распространенные в японском искусстве 17 – 19 века произведения миниатюрной пластики из дерева, слоновой кости или металла; небольшой подвесной резной брелок на традиционной японской одежде кимоно.
Напомним, что участникам НМТ объяснили, почему математика должна быть обязательной.