Часть из них вызывает дискуссию, ведь может снизить участникам итоговый балл. Часто участники не знают всех деталей, необходимых для решения той или иной задачи.

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Какое слово озадачило участников НМТ?

В соцсетях пишут, что в заданиях по украинскому языку в этом году обнаружили очень редкое слово. Говорится о существительном "нецке". Участникам тестирования нужно было знать его род. О нем пишут пользователи в тредсе и вспоминают репетиторы в видео в тиктоке.

Так, учительница языка под ником @olllessia рассказала о задании, где было вышеупомянутое слово. В задании надо было указать, где неправильно согласовано прилагательное с существительным. Для этого следовало знать род всех существительных. Подали такие пары:

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цветная гуашь;

водостойкая тушь;

деревянное нецке;

мастерское оригами;

стильное граффити.

Я уверена, что 90% из вас слова "нецке" не слышали,

– заявила педагог.

И растолковала, что нецке – это традиционные японские резные миниатюрные статуэтки из дерева, кости, камня или металла.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

При этом репетитор советует сначала взяться за четыре другие пары слов. По ее словам, получается в таком случае, что ошибочной должна была бы быть пара с нецке. Однако не все так просто.

Есть словари, которые подают его как существительное среднего рода. И тогда здесь вообще ошибки нет. Есть словари, которые говорят, что это мужской род,

– рассказала учительница.

И добавила, что в таком случае Центр оценивания качества образования, вероятно, считает, что это слово мужского рода.

Также репетиторка заметила, что, возможно, само задание было другим. К слову, так называемые сливы НМТ не всегда могут быть правдивыми на 100%. Все же педагог рассказала об этом случае через интересное слово "нецке".

Задание на НМТ-2026: видео

В тредсе пользователи также удивлены появлением такого слова на НМТ.

В Словаре украинского языка "нецке" подают как неотменяемое существительное среднего рода. И отмечают, что это распространенные в японском искусстве 17 – 19 века произведения миниатюрной пластики из дерева, слоновой кости или металла; небольшой подвесной резной брелок на традиционной японской одежде кимоно.