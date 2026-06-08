Частина з них викликає дискусію, адже може понизити учасникам підсумковий бал. Часто учасники не знають усіх деталей, необхідних для розв'язання того чи того завдання.

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Яке слово спантеличило учасників НМТ?

У соцмережах пишуть, що у завданнях з української мови цьогоріч виявили дуже рідкісне слово. Мовиться про іменник "нецке". Учасникам тестування потрібно було знати його рід. Про нього пишуть користувачі у тредсі та згадують репетитори у відео в тіктоці.

Так, учителька мови під ніком @olllessia розповіла про завдання, де було вищезгадане слово. У завданні треба було вказати, де неправильно узгоджено прикметник з іменником. Для цього варто було знати рід усіх іменників. Подали такі пари:

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кольорова гуаш;

водостійка туш;

дерев'яне нецке;

майстерне оригамі;

стильне графіті.

Я впевнена, що 90% з вас слова "нецке" не чули,

– заявила педагогиня.

І розтлумачила, що нецке – це традиційні японські різьблені мініатюрні статуетки з дерева, кістки, каменю чи металу.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

При цьому репетиторка радить спочатку взятися за чотири інші пари слів. За її словами, виходить у такому разі, що помилковою мала б бути пара з нецке. Однак не все так просто.

Є словники, які подають його як іменник середнього роду. І тоді тут взагалі помилки немає. Є словники, які кажуть, що це чоловічий рід,

– розповіла вчителька.

І додала, що у такому разі Центр оцінювання якості освіти, імовірно, вважає, що це слово чоловічого роду.

Також репетиторка зауважила, що, можливо, саме завдання було іншим. До слова, так звані зливи НМТ не завжди можуть бути правдивими на 100%. Все ж педагогиня розповіла про цей випадок через цікаве слово "нецке".

Завдання на НМТ-2026: відео

У тредсі користувачі також здивовані появою такого слова на НМТ.

У Словнику української мови "нецке" подають як невідмінюваний іменник середнього роду. Та зазначають, що це поширені в японському мистецтві 17 – 19 століття твори мініатюрної пластики з дерева, слонової кістки або металу; невеликий підвісний різьблений брелок на традиційному японському одягу кімоно.