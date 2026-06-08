Также переместить математику в список выборочных дисциплин. Одна из инициаторов законопроекта, нардеп Ирина Борзова рассказала в эфире телемарафона, почему хотят воплотить в жизнь такую идею.

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Почему хотят изменить формулу НМТ?

Народная избранница отметила, что часть выпускников школ в нашем государстве выбирает обучение за рубежом.

Часть выпускников выбирает обучение за рубежом, потому что там поступление в университеты значительно проще,

– отметила Борзова.

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Хотя, по ее словам, украинское высшее образование имеет сильные традиции, мощных преподавателей, качественную подготовку специалистов. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы выпускники поступали в вузы в Украине и строили будущее нашего государства.

Она считает, что упрощение поступления призвано удержать украинских абитуриентов в национальной системе высшего образования.

К слову, результаты НМТ 2025 свидетельствуют о том, что большинство участников тестирования преодолели вступительный порог и получили право на поступление в вузы.

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Что известно об изменениях в НМТ?