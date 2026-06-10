В частности, ситуацию, которая сложилась во время проведения тестирования в Одесской области, прокомментировало Министерство образования и науки Украины. Там говорят, что для каждого поступающего предусмотрен четкий порядок действий в случае возникновения нестандартных ситуаций.

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Что говорят в МОН?

В МОН Украины напомнили: если воздушная тревога длится более двух с половиной часов (суммарно за два этапа тестирования), ответственные за временные экзаменационные центры (ТЭЦ) совместно с региональным центром принимают решение о целесообразности продолжения тестирования.

В этом случае ответственные лица ТЭЦ предлагали участникам завершить оценивание и написать заявление для участия в дополнительной сессии. 105 участников приняли такие решения и написали соответствующие заявления. В то же время ориентировочно 1000 участников настаивали на продолжении тестирования,

– заявили в ведомстве.

И добавили, что отдельные заведения по своей инициативе обеспечивали участников дополнительной водой и питанием. Также позаботились, чтобы родители могли передать еду и воду своим детям.

Жалоб от участников тестирования или их родителей не поступало,

– заявляют в МОН,

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Что говорят в УЦОКО?

В Украинском центре оценивания качества образования также прокомментировали ситуацию с длительной сдачей УМТ в Одесской области. Руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказала УП, что из-за длительных воздушных тревог участникам предлагали завершить тестирование и принять участие в дополнительной сессии. Большинство отказалось.

Вакуленко также добавила, что принять участие в дополнительной сессии НМТ можно, если общая продолжительность воздушных тревог составляет более 2,5 часов.

Все участники, которые остались для прохождения оценивания после этого срока, – это те, кому предложили принять участие в дополнительной сессии, но они отказались,

– говорит она.

И добавляет: участникам напоминали несколько раз о том, что они могут написать заявление на участие в дополнительной сессии. Они хотели получить результаты именно в этот день.

Руководительница Центра также сообщила, что ответственный за пункт тестирования совместно с региональным центром оценивания качества образования может принять решение о прекращении тестирования. Но если участники вместе с родителями просят продолжить оценивание, то им идут на встречу. также добавила, что центры не обязаны обеспечивать участников едой. Ее участникам на тестирование предлагают взять с собой.

В большинстве временных регуляционных центров были на месте родители (они об этом пишут), которые привозили еду и напитки своим детям. Этот вопрос решался на местах,

– уточнила Вакуленко.

И добавила, что в целом во время тревоги участники не могут пользоваться мобильными телефонами. Однако в вышеупомянутой ситуации им разрешили использовать устройства для контакта с родителями.