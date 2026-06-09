Основная сессия Национального мультипредметного теста продолжается в Украине с 20 мая по 25 июня, и именно от результатов этого экзамена зависит поступление тысяч выпускников в учреждения высшего образования. Впрочем, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец убежден, что нынешний формат тестирования имеет ряд проблем: он заявил, что НМТ все больше напоминает проверку на выносливость, а не объективное оценивание знаний.

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Лубинец обратил внимание на технические проблемы во время УМТ

Омбудсмен привел пример выпускницы из Винницкой области, которая является медалисткой и призером всеукраинской олимпиады по биологии. По словам Лубинца, во время прохождения тестирования девушка столкнулась с рядом технических неисправностей.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

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Среди проблем были некорректная работа компьютера, зависание системы, неисправная компьютерная мышка и трудности с отображением задач. Из-за этого участница теряла драгоценное время во время выполнения теста.

После завершения экзамена она вместе с матерью обратилась в региональный центр оценивания качества образования с просьбой разрешить пересдачу во время дополнительной сессии. Однако, как отмечает омбудсмен, положительного решения они не получили.

Лубинец отметил, что когда ученик не может пересдать экзамен в случае объективных проблем – это уже не об оценке знаний, а об отсутствии справедливых процедур. "Этот вопрос требует прямой реакции Минобразования".

Почему омбудсмен критикует нынешний формат тестирования

По мнению Лубинца, серьезным вызовом является сама структура УМТ. Участники должны выполнить задания по четырем предметам подряд, что требует постоянного переключения между различными типами мышления.

Результат: мы не измеряем знания – мы измеряем устойчивость к истощению,

– заявил омбудсмен.

Он также обратил внимание на историю учительницы истории с 18-летним стажем, которая решила пройти НМТ и получила 183 балла. По ее словам, часть задач выходила за пределы привычных школьных подходов, а значительный профессиональный опыт иногда даже затруднял выбор правильного ответа из-за чрезмерного анализа.

Лубинец считает, что тестирование должно оценивать прежде всего уровень знаний, а не способность работать в условиях жестких временных ограничений или преодолевать технические трудности.

Вопрос справедливости остается открытым

Омбудсмен также прокомментировал дискуссии об альтернативных образовательных путях для тех выпускников, которые испытывают чрезмерный стресс из-за НМТ. По его мнению, вместо поиска альтернатив необходимо совершенствовать саму систему оценивания.

Он отметил, что пока технические сбои, перегрузки участников и другие недостатки остаются частью процесса, вопрос равного доступа к образованию и справедливого оценивания знаний будет оставаться актуальным.

Лубинец подытожил, что "НМТ все больше выглядит не как инструмент равного доступа к образованию, а как тест на выносливость к системным несовершенствам".