Зокрема, ситуацію, яка склалася під час проведення тестування на Одещині, прокоментувало Міністерство освіти і науки України. Там кажуть, що для кожного вступника передбачений чіткий порядок дій у разі виникнення нестандартних ситуацій.

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Що кажуть у МОН?

У МОН України нагадали: якщо повітряна тривога триває понад дві з половиною години (сумарно за два етапи тестування), відповідальні за тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) спільно з регіональним центром ухвалюють рішення щодо доцільності продовження тестування.

У цьому разі відповідальні особи ТЕЦ пропонували учасникам завершити оцінювання і написати заяву для участі в додатковій сесії. 105 учасників ухвалили такі рішення і написали відповідні заяви. Водночас орієнтовно 1000 учасників наполягали на продовженні тестування,

– заявили у відомстві.

І додали, що окремі заклади зі своєї ініціативи забезпечували учасників додатковою водою та харчуванням. Також подбали, аби батьки могли передати їжу та воду своїм дітям.

Скарг від учасників тестування чи їхніх батьків не надходило,

– заявляють у МОН,

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Що кажуть в УЦОЯО?

В Українському центрі оцінювання якості освіти також прокоментували ситуацію зі тривалим складанням НМТ на Одещині. Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла УП, що через тривалі повітряні тривоги учасникам пропонували завершити тестування і взяти участь у додатковій сесії. Більшість відмовилась.

Вакуленко також додала, що взяти участь у додатковій сесії НМТ можна, якщо загальна тривалість повітряних тривог становить понад 2,5 години.

Всі учасники, які залишилися для проходження оцінювання після цього терміну, – це ті, кому запропонували взяти участь у додатковій сесії, але вони відмовилися,

– каже вона.

І додає: учасникам нагадували декілька разів про те, що вони можуть написати заяву на участь у додатковій сесії. Вони хотіли отримати результати саме в цей день.

Очільниця Центру також повідомила, що відповідальний за пункт тестування спільно з регіональним центром оцінювання якості освіти може ухвалити рішення про припинення тестування. Але якщо учасники разом з батьками просять продовжити оцінювання, то їм йдуть на зустріч. також додала, що центри не зобов'язані забезпечувати учасників їжею. Її учасникам на тестування пропонують взяти зі собою.

У більшості тимчасових регуляційних центрів були на місці батьки (вони про це пишуть), які привозили їжу і напої своїм дітям. Це питання вирішувалося на місцях,

– уточнила Вакуленко.

І додала, що загалом під час тривоги учасники не можуть користуватися мобільними телефонами. Однак у вищезгаданій ситуації їм дозволили використовувати пристрої для контакту з батьками.