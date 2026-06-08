Як і скасування для математики статусу обовʼязкового предмета. Про це прем'єрка розповіла під час конференції "Освіта нової України 2.0".
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Що каже прем'єрка про зміни в НМТ?
Посадовиця заявила, що навряд чи у наступні роки змінять структуру НМТ, зокрема заберуть з обовʼязкових предметів математику. Це неправильно. На її думку, самі розмови про це дивні.
Очільниця уряду каже, що до цього питання треба ставитися спокійно. Вона акцентувала, що математика в межах чинних освітніх програм є предметом, який вступники мають скласти.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Вона також застерегла від рішень, які можуть здаватися простішими для вступників, але в підсумку матимуть негативні наслідки.
Зрозуміло, що природа людини така, що завжди хочеться легше, простіше, але насправді ми таким рішенням можемо зробити лише гірше,
– резюмувала Свириденко.
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Що відомо про зміни в НМТ?
- Народні депутати запропонували змінити формулу НМТ вже наступного року. Зокрема, зменшити кількість предметів до трьох.
- Українці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.
- Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко вважає, що математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспиту, поряд з результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів.
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що математика повинна бути обов'язковим предметом.