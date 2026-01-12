Мовиться про законопроєкт №14361, який вже оприлюднили на сайті парламенту, передає 24 Канал. Ініціювала його низка нардепів із різних фракцій.

Що передбачає законопроєкт?

У документі пропонують заборонити використання у приватних закладах освіти мови країни-агресора та окупанта.

Законопроєкт передбачає зміни до частини 10 статті 5 закону "Про повну загальну середню освіту". Зокрема, пропонують встановити виняток із чинної норми, яка дозволяє приватним школам самостійно визначати мову навчання.

У пояснювальній записці вказали, що ініціатива відповідає положенням закону "Про дошкільну освіту". Його ухвалили 6 червня 2024 року. Він із 1 січня 2025 року забороняє використання мови держави-агресора у приватних дитсадках.

Законопроєкт має на меті забезпечити узгодженість мовної політики на всіх рівнях освіти.

У разі ухвалення законопроєкту, він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Що цьому передувало?