Натомість зараз Комісія МОН України визначила першу хвилю майбутніх профільних ліцеїв, яким нададуть кошти на сучасні освітні простори вже цьогоріч. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
Дивіться також Ліцеї в Україні працюватимуть за новими правилами
Кому надійдуть кошти?
Ліцеї отримають 459,3 мільйона гривень. Кошти скерують на облаштування лабораторій природничої освітньої галузі для якісного викладання фізики, хімії, біології та/або інтегрованих курсів, зокрема у STEM-лабораторіях.
У МОН кажуть, що школи мають отримати обладнання, аби учні могли проводити дослідження та експерименти.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Заявки оцінювали за рейтинговою системою. Зокрема, враховували:
кількість учнів;
можливість закладу організувати безпечне навчання;
проєктну потужність закладу;
рівень забезпечення кваліфікованими вчителями з профільних предметів;
забезпечення підвезення учнів і вчителів та проживання школярів у пансіонах;
співпраця школи із вишами та роботодавцями;
рівень співфінансування з місцевого бюджету.
Дивіться також "Бояться виборів": чи скорочуватимуть мережу вишів в Україні надалі
На чому акцентують цьогоріч?
2026 року у межах реформи роблять акцент на облаштуванні освітніх просторів. Цьогоріч на це у державній казні передбачили 3,2 мільярда гривень.
Пілотні ліцеї отримають 1,2 мільярда гривень. 1,3 мільярда гривень передбачили на оновлення просторів у гімназіях. 700 мільйонів гривень скерують на сучасні освітніх просторів у майбутніх академічних ліцеях.
Дивіться також На українську освіту скерували 91 мільйон доларів
Що відомо про реформу "Профільна"?
З 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.
- З вересня минулого року стартувало пілотування реформи. Цей етап передбачає тестування нових програм.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
- У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
- Кабмін України не скасовуватиме реформу старшої профільної школи. Також не призупинятиме її.