Натомість зараз Комісія МОН України визначила першу хвилю майбутніх профільних ліцеїв, яким нададуть кошти на сучасні освітні простори вже цьогоріч. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Кому надійдуть кошти?

Ліцеї отримають 459,3 мільйона гривень. Кошти скерують на облаштування лабораторій природничої освітньої галузі для якісного викладання фізики, хімії, біології та/або інтегрованих курсів, зокрема у STEM-лабораторіях.

У МОН кажуть, що школи мають отримати обладнання, аби учні могли проводити дослідження та експерименти.

Заявки оцінювали за рейтинговою системою. Зокрема, враховували:

  • кількість учнів;

  • можливість закладу організувати безпечне навчання;

  • проєктну потужність закладу;

  • рівень забезпечення кваліфікованими вчителями з профільних предметів;

  • забезпечення підвезення учнів і вчителів та проживання школярів у пансіонах;

  • співпраця школи із вишами та роботодавцями;

  • рівень співфінансування з місцевого бюджету.

На чому акцентують цьогоріч?

2026 року у межах реформи роблять акцент на облаштуванні освітніх просторів. Цьогоріч на це у державній казні передбачили 3,2 мільярда гривень.

Пілотні ліцеї отримають 1,2 мільярда гривень. 1,3 мільярда гривень передбачили на оновлення просторів у гімназіях. 700 мільйонів гривень скерують на сучасні освітніх просторів у майбутніх академічних ліцеях.

Що відомо про реформу "Профільна"?

  • З 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.

  • З вересня минулого року стартувало пілотування реформи. Цей етап передбачає тестування нових програм.
  • Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
  • У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
  • Кабмін України не скасовуватиме реформу старшої профільної школи. Також не призупинятиме її.