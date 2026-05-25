Натомість зараз Комісія МОН України визначила першу хвилю майбутніх профільних ліцеїв, яким нададуть кошти на сучасні освітні простори вже цьогоріч. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Кому надійдуть кошти?

Ліцеї отримають 459,3 мільйона гривень. Кошти скерують на облаштування лабораторій природничої освітньої галузі для якісного викладання фізики, хімії, біології та/або інтегрованих курсів, зокрема у STEM-лабораторіях.

У МОН кажуть, що школи мають отримати обладнання, аби учні могли проводити дослідження та експерименти.

Заявки оцінювали за рейтинговою системою. Зокрема, враховували:

кількість учнів;

можливість закладу організувати безпечне навчання;

проєктну потужність закладу;

рівень забезпечення кваліфікованими вчителями з профільних предметів;

забезпечення підвезення учнів і вчителів та проживання школярів у пансіонах;

співпраця школи із вишами та роботодавцями;

рівень співфінансування з місцевого бюджету.

На чому акцентують цьогоріч?

2026 року у межах реформи роблять акцент на облаштуванні освітніх просторів. Цьогоріч на це у державній казні передбачили 3,2 мільярда гривень.

Пілотні ліцеї отримають 1,2 мільярда гривень. 1,3 мільярда гривень передбачили на оновлення просторів у гімназіях. 700 мільйонів гривень скерують на сучасні освітніх просторів у майбутніх академічних ліцеях.

Що відомо про реформу "Профільна"?