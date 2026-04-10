Об этом в телеграмме написал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. По его словам, реформа НУШ – это возможность сделать старшую школу ориентированной на потребности ребенка.
Состоится ли реформа старшей школы?
Нардеп заявил, что после введения реформы ученик получает возможность выбирать профиль.
И во время обучения понимать, как это будет связано с его профессией и жизнью в дальнейшем. Выбирать то, что нравится, к чему больше способностей. Поэтому реформу надо двигать,
– считает он.
И добавляет, что успех реформы зависит от трех основных блоков. По его словам, с содержанием образования и подготовкой педагогов все более-менее понятно. То есть программы обновляют, учебники готовят, новую систему повышения квалификации постепенно запускают. А вот сеть учебных заведений и состояние дорог являются самыми проблемными.
Бабак также отметил, что законодательство определяет требования к организации академических лицеев и формирования состоятельной сети учебных заведений.
Речь идет, в частности, о двух классах на параллели и возможность обеспечить 3 профиля обучения. Каждая опорная школа может стать лицеем,
– убежден нардеп.
Он также напомнил, что до полноценного старта реформы остается 16 месяцев. Времени для урегулирования вопросов достаточно.
Важно! До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.
Что известно о реформе "Профильная"?
С 2027 года уже полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.
- С сентября 2025 года стартовало пилотирование. Этот этап предусматривает тестирование новых программ. К нему присоединились 30 лицеев из 19 областей.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
- В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
- Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что переход на 12-летнюю школу – это не о "дополнительном годе" обучения, а о приведении образовательной системы к европейскому стандарту.
- Кабмин Украины не будет отменять реформу старшей профильной школы. Также не будет приостанавливать ее. Об этом указано в ответе на петицию о пересмотре и временной корректировке реализации реформы НУШ.