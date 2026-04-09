Организаторы ищут учителей, которые меняют образование к лучшему и вдохновляют учеников и общество. Цель – познакомить страну с лучшими.

Кто может принять участие в премии?

Главный победитель получит 1 миллион гривен. Его будут определять в рамках нескольких этапов с участием независимых экспертов. Податься на Global Teacher Prize Ukraine могут учителя школ, колледжей, техникумов и профтехов, которые преподают школьные предметы.

Заполнить анкету можно на сайте Премии до 1 июля. Можно номинировать и своего учителя.

Премия уже объединила почти 15 тысяч педагогов. Сегодня сборник о героизме украинских педагогов во время войны лежит на столах дипломатов и чиновников по всему миру, документальный фильм о них покорил Берлинале и десятки стран,

– заявила основательница премии в Украине Зоя Литвин.

Однако самое главное, по ее словам, то, что премия открыла обществу талантливых и преданных детям педагогов. Также дала им возможности для реализации своего огромного потенциала.

Премию традиционно поддерживает Министерство образования и науки Украины.

Какие номинации?

Кроме главной награды, педагогов отметят в отдельных номинациях. За победу в них они получат до 500 тысяч гривен или образовательное путешествие. Номинации следующие:

"Учитель математики";

"Учитель-защитник" – для действующих или бывших военных, чья жизнь связана с учительской профессией;

"Учитель добропорядочности" – при поддержке Антикоррупционной инициативы Европейского союза в Украине (EUACI)

Специальные награды Talents for Ukraine;

"Учитель Химии";

"Выбор украинцев" – совместно с Дия.Освита;

"Выбор сердцем".

Что известно о премии Global Teacher Prize Ukraine – ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине.

