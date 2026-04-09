Организаторы ищут учителей, которые меняют образование к лучшему и вдохновляют учеников и общество. Цель – познакомить страну с лучшими.
Смотрите также Зарплата учителей в Украине выросла: равномерно ли выплачивают ее в громадах
Кто может принять участие в премии?
Главный победитель получит 1 миллион гривен. Его будут определять в рамках нескольких этапов с участием независимых экспертов. Податься на Global Teacher Prize Ukraine могут учителя школ, колледжей, техникумов и профтехов, которые преподают школьные предметы.
Заполнить анкету можно на сайте Премии до 1 июля. Можно номинировать и своего учителя.
Премия уже объединила почти 15 тысяч педагогов. Сегодня сборник о героизме украинских педагогов во время войны лежит на столах дипломатов и чиновников по всему миру, документальный фильм о них покорил Берлинале и десятки стран,
– заявила основательница премии в Украине Зоя Литвин.
Однако самое главное, по ее словам, то, что премия открыла обществу талантливых и преданных детям педагогов. Также дала им возможности для реализации своего огромного потенциала.
Премию традиционно поддерживает Министерство образования и науки Украины.
Интересно! Украинский учитель Александр Думишинец попал в список 50 лучших педагогов планеты
Какие номинации?
Кроме главной награды, педагогов отметят в отдельных номинациях. За победу в них они получат до 500 тысяч гривен или образовательное путешествие. Номинации следующие:
- "Учитель математики";
- "Учитель-защитник" – для действующих или бывших военных, чья жизнь связана с учительской профессией;
- "Учитель добропорядочности" – при поддержке Антикоррупционной инициативы Европейского союза в Украине (EUACI)
- Специальные награды Talents for Ukraine;
- "Учитель Химии";
- "Выбор украинцев" – совместно с Дия.Освита совместно с Дия.Освита;
- "Выбор сердцем".
Что известно о премии
Global Teacher Prize Ukraine – ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений.
Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине.
Кто стал лучшим педагогом Украины 2025?
В начале октября в Украине отметили лучших учителей Украины 2025 года.
Премия отметила педагогов в рекордных девяти специальных номинациях.
Лучший учитель Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2025 – Руслан Шаламов из Харькова.