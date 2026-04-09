Організатори шукають вчителів, які змінюють освіту на краще та надихають учнів і громаду. Мета – познайомити країну з найкращими.

Хто може взяти участь у премії?

Головний переможець отримає 1 мільйон гривень. Його визначатимуть у межах кількох етапів за участі незалежних експертів. Податися на Global Teacher Prize Ukraine можуть вчителі шкіл, коледжів, технікумів та профтехів, які викладають шкільні предмети.

Заповнити анкету можна на сайті Премії до 1 липня. Можна номінувати і свого вчителя.

Премія вже об'єднала майже 15 тисяч педагогів. Сьогодні збірка про героїзм українських освітян під час війни лежить на столах дипломатів та урядовців по всьому світу, документальний фільм про них підкорив Берлінале та десятки країн,

– заявила засновниця премії в Україні Зоя Литвин.

Проте найголовніше, за її словами, те, що премія відкрила суспільству талановитих і відданих дітям педагогів. Також дала їм можливості для реалізації свого величезного потенціалу.

Премію традиційно підтримує Міністерство освіти і науки України.

Які номінації?

Окрім головної нагороди, педагогів відзначать в окремих номінаціях. За перемогу в них вони отримають до 500 тисяч гривень або освітню подорож. Номінації такі:

"Вчитель математики";

"Вчитель-захисник" – для чинних чи колишніх військових, чиє життя пов'язане із вчительською професією;

"Вчитель доброчесності" – за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні (EUACI)

Спеціальні нагороди Talents for Ukraine;

"Вчитель Хімії";

"Вибір українців" – спільно з Дія.Освіта;

"Вибір серцем".

Що відомо про премію Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів-агентів освітніх змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні.

