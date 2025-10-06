Про це інформує 24 Канал з посиланням на Освіторію. Цьогоріч організатори отримали рекордну кількість анкет і номінацій – близько 3000.

Хто та у яких номінаціях отримав нагороди?

Премія відзначила педагогів у рекордних дев'яти спеціальних номінаціях.

Цьогоріч вперше, окрім головного переможця, ми маємо 9 додаткових відзнак. Це означає: у ще більшої кількості талановитих педагогів з'являться можливості для розвитку й реалізації своїх ідей,

– розповіла голова Освіторії та засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

Головного переможця – найкращого вчителя країни за версією Global Teacher Prize Ukraine 2025 – оголосили феєрично. Потяг Укрзалізниці з іменем педагога прибув з його рідного міста Харкова на Центральний залізничний вокзал у Києві. Ним став Руслан Шаламов. Він отримав мільйон гривень на втілення власної освітньої мрії.

Щоб мати успіх, треба мати надійний тил. Я його маю: це моя родина, де б ми не були, ми завжди разом. Щоб мати успіх, треба мати підтримку: я маю честь і дякую за підтримку Харківському науковому ліцею "Обдарованість". Щоб мати успіх, треба усвідомлювати, для кого ти працюєш, іноді дозволяти себе любити, мати середовище. А наше середовище сьогодні оберігають захисники і захисниці – і їм моя найбільша подяка!

– наголосив переможець премії.



Найкращий учитель 2025 року / Global Teacher Prize Ukraine

Номінація "Вибір українців" – відзнака покликана залучити широку аудиторію до знайомства з прогресивним учительством. Переможця вдруге поспіль обирала вся країна серед десятки фіналістів на платформі Дія.Освіта.

"Вибором українців" став Юрій Пахомов, учитель хімії з Івано-Франківська. Його уроки перетворюють науку на дію – від AR-дослідів до проєктів, що збирають сотні тисяч гривень для ЗСУ. Його нагорода – освітня подорож.



"Вибір українців" / Global Teacher Prize Ukraine

Номінація "Дошкілля" – перемогла Христина Микуляк, вихователька з Івано-Франківська, яка поєднує нейропсихологічний підхід, сенсорно-рухливі ігри та навчання через досвід, впроваджує практики сенсорної інтеграції й застосовує методику Монтессорі. Вона отримає 500 тисяч гривень на втілення освітньої мрії.

Номінація "Вчитель математики" – перемогла Леся Максімко, учителька алгебри, геометрії та інформатики із селища Битків, Івано-Франківська область. Вона поєднує алгебру і геометрію з життєвими задачами, гейміфікацією, вебквестами та сторітелінгом, адаптовує завдання для дітей з особливими освітніми потребами. Вона також отримає 500 тисяч гривень на реалізацію своєї освітньої мрії.

"Коли мене питають: "Чому ти працюєш учителькою?" – я завжди усміхаюся і відповідаю просто: кожна дитина – це маленький вогник. І моє завдання – допомогти йому засвітитися,

– каже Максімко.

Номінація "Вчитель хімії" – відзнака для вчителів, які відкривають перед молодим поколінням дивовижний світ природничих наук і запалюють у дітей прагнення до відкриттів. Переможець – Євгеній Атамасенко, учитель хімії з селища Калинівка, що на Київщині. Він отримає пів мільйона гривень на освітню мрію.

Номінація "Вибір серцем" – у її межах відзначають учителів з особливими історіями. Цьогоріч переможцем став Максим Романов, учитель географії з Харківщини.

Номінація "Вчитель інформатики" – переможницею стала Наталія Перехрист, учителька інформатики та англійської мови з Тернополя. На уроках вона поєднує програмування, англійську та екологічну тематику, адаптуючи завдання для дітей з ООП і розвиваючи середовище співпраці з батьками та колегами.

Номінація "Вчитель-інноватор" – переміг Володимир Бабенко, учитель інформатики з селища Щербанівка Полтавської області. Він має близько 10 років стажу, викладає у 5, 9 – 11 класах, впроваджує проєктне навчання, інтегрований STEAM-підхід і гейміфікацію.

Я вірю: той, хто справді хоче змін – шукає можливості. Але пам'ятайте – іноді це коштує повноцінного сну, зате дарує повноцінне відчуття сенсу. Не бійтеся діяти. Бо саме дії – це те, що перетворює мрії на реальність,

– заявив Бабенко.

Спеціальні відзнаки

Другий рік поспіль відзначають вчителів у номінації "Інклюзивність" – для педагогів, які щодня працюють із дітьми з особливими освітніми потребами. Переможницею стала Ольга Біланова, учителька української жестової мови, основ правознавства, історії України та всесвітньої історії з Кривого Рогу. Як людина, котра не чує, вона добре розуміє потреби дітей із порушеннями слуху й присвятила себе їхньому навчанню. Ольга створила модельні програми та посібники з української жестової мови, впроваджує сучасні методики.

У межах премії також вдруге оголосили спеціальні відзнаки для трьох освітян у межах Talents for Ukraine. Переможці:

Євгеній Атамасенко , учитель хімії з Калинівки на Київщині, викладає понад 30 років і переконує: хімія – це не лише формули, а й вода, повітря й довкілля.

, учитель хімії з Калинівки на Київщині, викладає понад 30 років і переконує: хімія – це не лише формули, а й вода, повітря й довкілля. Костянтин Кравчук , учитель інформатики та образотворчого мистецтва з Хмельницького. У 2022 році він залишив викладання в академії та пішов у школу, щоб підтримати дітей у час війни.

, учитель інформатики та образотворчого мистецтва з Хмельницького. У 2022 році він залишив викладання в академії та пішов у школу, щоб підтримати дітей у час війни. Ольга Погрібняк, учителька історії у 5 – 8 класах із Київщини. Вона створила застосунок "ПростеЗНО" з теорією, тестами й картками, яким скористалися понад 100 тисяч випускників.

Усі троє отримають по $5000 на власний розвиток: навчання, стажування, менторські програми тощо.

Що відомо про премію?

Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів-агентів освітніх змін.

Премія має на меті відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні.