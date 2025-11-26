Часто просто ілюструють відповідь картинкою чи скриншотом. Виклик (челендж) розпочала Вікторія Кравченко у threads, інформує 24 Канал.

Як українці розповідають про те, що їхня мама – вчителька?

Кравченко написала: "Скажіть, що ваша мама – вчителька, не сказавши, що ваша мама – вчителька. Я почну…". І продемонструвала скриншот свого допису і коментаря мами.

В описі до фото вона зазначила: "Ви забули, а я вам напам'ятаю…". Мама користувачки соцмережі написала їй, що в українській мові немає слова "напам'ятаю", а є "нагадаю". І отримала відповідь, що "це слово придумав Янукович. Це прикол". Мама ж зауважила, що тоді "напам'ятаю" треба брати в лапки.



У соцмережі – новий виклик / скриншот

Українці так прокоментували виклик:

Я репетиторка з української і мене пересмикує від такого. Дуже часто кажу "напам'ятаю", "шо його казать, коли воно канєшно", "рація не робе", бо це, бляха, наші культурні коди, меми, те, що робить нас живими і нашу мову – по-справжньому нашою, а не законсервованим продуктом, який дістається лише для проведення шкільних лінійок.

Ех, підкину вам несподіваних аргументів для мами слово "напам'ятаю" є в українській мові, і ми можемо побачити його у наших класиків, наприклад, от з Рильського:

"І я забудуся, і, може, лиш припадком

Хтось, розглядаючи старих книжок сміття,

Незацікавленим напом'яне нащадкам

Мале моє життя."

Я теж його пам'ятаю, часто використовую у житті не тільки як мем.

О, знайома ситуація від дитини, в якої мама тоже вчитель української мови.

Після кожної помилки у сторі, дзвонить бабуся зі словами: "Ти зараз получиш!! Ти що написала?!". І я кожен раз сміюся і дякую, що вона в мене є.

У нас з вами одна мама на двох?

Ваша мама – золото.

Також українці ілюструють відповідь на питання, демонструючи список мами-вчительки щодо присутніх та відсутніх учнів на уроці.



У соцмережі – новий виклик / скриншот

Або ж підкидають трохи хмизу у мовний вогонь, аби перевірити, чи знають українці всі "відтінки" слова "відкривати".



У соцмережі – новий виклик / скриншот

Так, користувачка мала на увазі, що вікно і кватирку не відкривають – а відчиняють. Також в українській мові є ще красиве слово "прочиняти", підказує Словник української мови. Воно означає відчиняти трохи, не зовсім. У розмовній мові прочиняти є синонімом до розчиняти, тобто відчиняти, розкривати (двері, вікно тощо).

