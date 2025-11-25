Вони разом вирішили змайструвати повербанк. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис учителя у Threads.

Як Циганков з учнем виготовляли повербанк?

Педагог написав: у зв'язку з відключеннями світла і тим, що учні часто просять повербанк, якого не вистачає, – вирішив закупити складники і зробити повербанк разом з учнем.

Цього повербанку має вистачити вже на багато заряджених телефонів. Щоб учні залишались на зв'язку,

– написав Циганков.

І додав: а ви кажете, що фізика не знадобиться.

Згодом Руслан Ігорович (зауважимо, що у цьому разі саме Ігорович) повідомив, що разом з учнями при відключеному світлі доробляє другий павербанк.

Вже сьогодні перевірили в роботі. Учням подобається. Це головне. І ще. Підтримуйте захоплення дітей. Можливе колись, це захоплення переросте у щось велике,

– наголосив Руслан Ігорович.

Цікаво! Популярний учитель фізики та інформатики з Києва Руслан Циганков раніше також дозволяв своїм учням поспати на першому уроці після нічної повітряної тривоги та атаки ворога на столицю.

Як відреагували українці?

Українці були вражені цим дописом і так прокоментували його:

У ДТЕК зазначили: "Вас взагалі можна якось перевершити у вчителюванні? Хочемо мільйон таких історій!".

Нє, ну після цього, звання "Вчитель року" має бути вашим.

Це не просто урок, а реальна допомога у складний час! Такі проєкти запам'ятовуються на все життя.

Повага такому вчителю.

Хочемо до вас на урок фізики.

Боже, чому у мене в школі не було таких вчителів!



Коментарі до допису Циганкова / скриншот

Хто такий Руслан Ігорович?