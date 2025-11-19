Часто зарплати педагогів у різних сферах освіти – мінімальні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Всеосвіта".

Яку зарплату отримують вчителі в Україні?

До виклику долучився викладач державного закладу освіти з Києва Євген Ткаченко. На своїй сторінці у фейсбуці він розповів про власний досвід та зарплату.

Педагог розповів, що працює понад ставку, має другу категорію, веде кураторство та відповідає за кабінет. За плечима – аспірантура, наукові публікації, стажування у Чехії, Австрії, Угорщині та Фінляндії. Має перемоги в олімпіадах як власні, так і своїх учнів.

Натомість у вересні його зарплата становила 9 775 гривень. Він не приховує, що любить учителювання, але зарплати не вистачає навіть на базові потреби.

Проживання, харчування – і я в мінусі, не рахуючи каву з обідами. І я маю ще відповідати не лише за роботу, а й за життя людей, які поруч, я чоловік, який хоче гідно забезпечувати себе й свою майбутню родину. Як держава уявляє розвиток освіти при такій реальності?

– запитав викладач.

І додав, що український учитель віддає серце й час, натомість отримує байдужість у відповідь. Він навіть задумується над тим, аби перейти в IT або займатися лише репетиторством, а у своєму закладі освіти залишитися на 0,5 ставки.



У нас найкращий колектив. Але, здається, система робить усе, щоб фахові люди з неї пішли. І, як не дивно, за мої роки роботи багато хто переходить в приватні заклади або кардинально міняє роботу, маючи лише диплом без досвіду в цій сфері,

– каже педагог.

Інший освітянин – Данило Осадець – виклав у фейсбуці детальні зарплатні квитанції. Його вереснева зарплата становила 11 067,40 гривні.

У коментарях до допису педагога його колеги-освітяни написали, скільки отримують вони.



Антирекорд наразі встановив вчитель, який за місяць отримав 4 868,79 гривні. Побачивши суму, яка надійшла йому на рахунок, учитель звільнився зі школи.

Яка зарплата у молодого вчителя?

️Сергій Бабак також повідомив, що сьогодні молодий учитель із навантаженням 18 годин на тиждень чистими "на руки" отримує ️8 162 гривні (6 162 гривні – оклад + 2 000 гривень – надбавка).️

Після підвищення посадового окладу з 1 січня на 30% він отримуватиме 9 740 гривень (реальне зростання на 19%).

А після другого етапу підвищення з 1 вересня заробітна плата молодих вчителів становитиме 10 845 гривень.

Тобто навіть після двох підвищень це лише 33%, а не 50%.

