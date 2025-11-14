Однак у разі збільшення тижневого навантаження роботу втратять понад 70 тисяч вчителів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву Профспілки працівників освіти і науки України.

Чим загрожує збільшення навантаження вчителів?

У Профспілці висловили категоричний протест щодо запропонованих нардепами змін до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" на друге читання.

Запропоновані зміни передбачають збільшення тижневого навантаження педагогів на ставку з 18 до 22 годин, повернення конкурсів на посаду директорів та запровадження конкурсного відбору на посаду вчителя у разі наявності хоча б двох претендентів на посаду.

Збільшена норма педагогічного навантаження вчителя з 18 до 22 навчальних години на тиждень загрожує скороченням на 22,2% ставок учителів та, як наслідок, – звільненням понад 70 тисяч учителів,

– наголосили у Профспілці.

Також зміни передбачають зобов'язання керівників припинити безстрокові трудові договори з педагогами та укласти з ними трудові договори строком від одного до п'яти років без проведення конкурсу й звільнити тих, хто не погодиться на такі трудові відносини.

Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.

Зміни скасуються і підвищення ставок зарплати за педагогічні звання та зменшують розмір надбавки за престижність праці до 20 відсотків, запроваджують 36-часовий робочий час для вчителів, керівників гуртків, як і для всіх інших педагогів шкіл.

У Профспілці закликають не погоджувати ці зміни, аби не порушувати трудові права педагогів.

Що пропонують нардепи?