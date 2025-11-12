Щодо розв'язання цього питання вони звернуться до Бюджетного комітету та прем'єрки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.

Яку зарплату отримують молоді вчителі?

️Бабак повідомив, що на засіданні профільного комітету розглянули питання держбюджету на 2026 рік перед голосуванням у другому читанні.️

️Кабмін не додав до проєкту бюджету правки про три мінімальні заробітні плати,

– уточнив він.

І додав, що уряд не врахував також правки про зміну структури оплати праці та про перенаправлення коштів з окремої програми в освітню субвенцію. У Мінфіні кажуть, що для врахування правки треба додатково понад 20 мільярдів гривень.

Нардеп при цьому повідомив, що щороку держава замовляє підготовку понад 10 тисяч молодих вчителів у вишах. Натомість через низькі зарплати вони йтимуть працювати в інші сфери.

️Сьогодні молодий учитель із навантаженням 18 годин на тиждень чистими "на руки" отримує ️8 162 гривні (6 162 гривні – оклад + 2 000 гривень – надбавка).️ Після підвищення посадового окладу з 1 січня на 30% він отримуватиме 9 740 гривень (реальне зростання на 19%), а після другого етапу підвищення з 1 вересня, заробітна плата молодих вчителів становитиме 10 845 гривень. Тобто навіть після двох підвищень це лише 33%, а не 50%,

– повідомив Бабак.

Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.

І додав, що будь-який вчитель, який прочитає проєкт бюджету на 2026 рік, зрозуміє, що це не підвищення зарплати, а чергова доплата.

️Сьогодні у школах працюють понад 360 тисяч учителів, із них значна частина – старшого віку. Молоді фахівці після університету йдуть в інші сфери, тому що не бачать перспективи,

– каже очільник Комітету.

Натомість молодий вчитель має отримувати "на руки" 19 975 гривень. Верховна Рада підтримала відповідні зміни.

Якщо змінити систему нарахування зарплат, не потрібно буде щороку виборювати підвищення та доплати, вчителі матимуть зрозумілу структуру оплати праці. Це полегшить велику кількість, зокрема, бюджетних процесів. 3 мінімалки для вчителів – або зараз, або невідомо коли,

– наголосив нардеп.

Чи підвищать учителям зарплати?