По решению этого вопроса они обратятся в Бюджетный комитет и к премьеру. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.
Какую зарплату получают молодые учителя?
️Бабак сообщил, что на заседании профильного комитета рассмотрели вопрос госбюджета на 2026 год перед голосованием во втором чтении.️
кабмин не добавил в проект бюджета правки о трех минимальных заработных платах,
– уточнил он.
И добавил, что правительство не учло также правки об изменении структуры оплаты труда и о перенаправлении средств из отдельной программы в образовательную субвенцию. В Минфине говорят, что для учета правки надо дополнительно более 20 миллиардов гривен.
Нардеп при этом сообщил, что ежегодно государство заказывает подготовку более 10 тысяч молодых учителей в вузах. Зато из-за низких зарплат они будут идти работать в другие сферы.
сегодня молодой учитель с нагрузкой 18 часов в неделю чистыми "на руки" получает ️8 162 гривны (6 162 гривны – оклад + 2 000 гривен – надбавка).️ После повышения должностного оклада с 1 января на 30% он будет получать 9 740 гривен (реальный рост на 19%), а после второго этапа повышения с 1 сентября, заработная плата молодых учителей составит 10 845 гривен. То есть даже после двух повышений это лишь 33%, а не 50%,
– сообщил Бабак.
Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.
И добавил, что любой учитель, который прочитает проект бюджета на 2026 год, поймет, что это не повышение зарплаты, а очередная доплата.
сегодня в школах работают более 360 тысяч учителей, из них значительная часть – старшего возраста. Молодые специалисты после университета идут в другие сферы, потому что не видят перспективы,
– говорит глава Комитета.
Зато молодой учитель должен получать "на руки" 19 975 гривен. Верховная Рада поддержала соответствующие изменения.
Если изменить систему начисления зарплат, не нужно будет ежегодно бороться за повышение и доплаты, учителя будут иметь понятную структуру оплаты труда. Это облегчит большое количество, в частности, бюджетных процессов. 3 минималки для учителей – или сейчас, или неизвестно когда,
– подчеркнул нардеп.
Повысят ли учителям зарплаты?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.
Глава МОН Оксен Лисовой также подтвердил то, что в проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрели средства на повышение зарплат педагогам. Оно будет происходить в рамках двух этапов.
- При этом повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.