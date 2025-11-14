Однако в случае увеличения недельной нагрузки работу потеряют более 70 тысяч учителей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Профсоюза работников образования и науки Украины.
Чем грозит увеличение нагрузки учителей?
В Профсоюзе выразили категорический протест относительно предложенных нардепами изменений в проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" на второе чтение.
Предложенные изменения предусматривают увеличение недельной нагрузки педагогов на ставку с 18 до 22 часов, возвращение конкурсов на должность директоров и введение конкурсного отбора на должность учителя при наличии хотя бы двух претендентов на должность.
Увеличенная норма педагогической нагрузки учителя с 18 до 22 учебных часов в неделю грозит сокращением на 22,2% ставок учителей и, как следствие, – увольнением более 70 тысяч учителей,
– отметили в Профсоюзе.
Также изменения предусматривают обязательства руководителей прекратить бессрочные трудовые договоры с педагогами и заключить с ними трудовые договоры сроком от одного до пяти лет без проведения конкурса и уволить тех, кто не согласится на такие трудовые отношения.
Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.
Изменения отменяются и повышение ставок зарплаты за педагогические звания и уменьшают размер надбавки за престижность труда до 20 процентов, вводят 36-часовое рабочее время для учителей, руководителей кружков, как и для всех других педагогов школ.
В Профсоюзе призывают не согласовывать эти изменения, чтобы не нарушать трудовые права педагогов.
Что предлагают нардепы?
- Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак отметил, что на сегодня учебная нагрузка учителя составляет 18 часов в неделю, а зарплата (с учетом всех доплат) – 8 200 – 16 500 гривен "на руки".
- В случае увеличения недельной нагрузки учителя с 18 до 22 часов, зарплату повысили бы до 20 – 32 тысяч гривен "чистыми" в месяц.
- Поэтому он опубликовал опрос, чтобы узнать мнение педагогов относительно такой инициативы.