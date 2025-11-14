Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.

Что предлагают нардепы?

Бабак отметил, что на сегодня учебная нагрузка учителя составляет 18 часов в неделю, а зарплата (с учетом всех доплат) – 8 200 – 16 500 гривен "на руки".

В случае увеличения недельной нагрузки учителя с 18 до 22 часов, зарплату повысили бы до 20 – 32 тысяч гривен "чистыми" в месяц.

Поэтому он опубликовал опрос, чтобы узнать мнение педагогов относительно такой инициативы.

Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.

Если повысить недельную нагрузку и одновременно существенно увеличить заработную плату, согласились бы вы работать на таких условиях?

– спросил нардеп.



Опрос в телеграмме Сергея Бабака / скриншот сообщения

По результатам опроса, мнения учителей разделились почти поровну.

Какая зарплата у молодого учителя?

сергей Бабака также сообщил, что сегодня молодой учитель с нагрузкой 18 часов в неделю чистыми "на руки" получает ️8 162 гривны (6 162 гривны – оклад + 2 000 гривен – надбавка).️

После повышения должностного оклада с 1 января на 30% он будет получать 9 740 гривен (реальный рост на 19%).

А после второго этапа повышения с 1 сентября заработная плата молодых учителей составит 10 845 гривен.

То есть даже после двух повышений это лишь 33%, а не 50%.

Повысят ли учителям зарплаты?