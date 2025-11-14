Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.
Что предлагают нардепы?
Бабак отметил, что на сегодня учебная нагрузка учителя составляет 18 часов в неделю, а зарплата (с учетом всех доплат) – 8 200 – 16 500 гривен "на руки".
В случае увеличения недельной нагрузки учителя с 18 до 22 часов, зарплату повысили бы до 20 – 32 тысяч гривен "чистыми" в месяц.
Поэтому он опубликовал опрос, чтобы узнать мнение педагогов относительно такой инициативы.
Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.
Если повысить недельную нагрузку и одновременно существенно увеличить заработную плату, согласились бы вы работать на таких условиях?
– спросил нардеп.
По результатам опроса, мнения учителей разделились почти поровну.
Какая зарплата у молодого учителя?
- сергей Бабака также сообщил, что сегодня молодой учитель с нагрузкой 18 часов в неделю чистыми "на руки" получает ️8 162 гривны (6 162 гривны – оклад + 2 000 гривен – надбавка).️
- После повышения должностного оклада с 1 января на 30% он будет получать 9 740 гривен (реальный рост на 19%).
- А после второго этапа повышения с 1 сентября заработная плата молодых учителей составит 10 845 гривен.
- То есть даже после двух повышений это лишь 33%, а не 50%.
Повысят ли учителям зарплаты?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.
Глава МОН Оксен Лисовой также подтвердил то, что в проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрели средства на повышение зарплат педагогам. Оно будет происходить в рамках двух этапов.
- При этом повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.