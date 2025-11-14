Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.

Що пропонують нардепи?

Бабак зауважив, що на сьогодні навчальне навантаження вчителя становить 18 годин на тиждень, а зарплата (з урахуванням усіх доплат) – 8 200 – 16 500 гривень "на руки".

У разі збільшення тижневого навантаження вчителя з 18 до 22 годин, зарплату підвищили б до 20 – 32 тисяч гривень "чистими" на місяць.

Тому він опублікував опитування, аби дізнатися думку педагогів щодо такої ініціативи.

Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.

Якщо підвищити тижневе навантаження і водночас суттєво збільшити заробітну плату, чи погодилися б ви працювати на таких умовах?

– запитав нардеп.



Опитування у телеграмі Сергія Бабака / скриншот повідомлення

За результатами опитування, думки вчителів розділилися майже порівну.

Яка зарплата у молодого вчителя?

️Сергій Бабака також повідомив, що сьогодні молодий учитель із навантаженням 18 годин на тиждень чистими "на руки" отримує ️8 162 гривні (6 162 гривні – оклад + 2 000 гривень – надбавка).️

Після підвищення посадового окладу з 1 січня на 30% він отримуватиме 9 740 гривень (реальне зростання на 19%).

А після другого етапу підвищення з 1 вересня заробітна плата молодих вчителів становитиме 10 845 гривень.

Тобто навіть після двох підвищень це лише 33%, а не 50%.

Чи підвищать учителям зарплати?