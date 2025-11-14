Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.
Що пропонують нардепи?
Бабак зауважив, що на сьогодні навчальне навантаження вчителя становить 18 годин на тиждень, а зарплата (з урахуванням усіх доплат) – 8 200 – 16 500 гривень "на руки".
У разі збільшення тижневого навантаження вчителя з 18 до 22 годин, зарплату підвищили б до 20 – 32 тисяч гривень "чистими" на місяць.
Тому він опублікував опитування, аби дізнатися думку педагогів щодо такої ініціативи.
Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.
Якщо підвищити тижневе навантаження і водночас суттєво збільшити заробітну плату, чи погодилися б ви працювати на таких умовах?
– запитав нардеп.
Опитування у телеграмі Сергія Бабака / скриншот повідомлення
За результатами опитування, думки вчителів розділилися майже порівну.
Яка зарплата у молодого вчителя?
- ️Сергій Бабака також повідомив, що сьогодні молодий учитель із навантаженням 18 годин на тиждень чистими "на руки" отримує ️8 162 гривні (6 162 гривні – оклад + 2 000 гривень – надбавка).️
- Після підвищення посадового окладу з 1 січня на 30% він отримуватиме 9 740 гривень (реальне зростання на 19%).
- А після другого етапу підвищення з 1 вересня заробітна плата молодих вчителів становитиме 10 845 гривень.
- Тобто навіть після двох підвищень це лише 33%, а не 50%.
Чи підвищать учителям зарплати?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.
Очільник МОН Оксен Лісовий також підтвердив те, що у проєкті Державного бюджету-2026 передбачили кошти на підвищення зарплат педагогам. Воно відбуватиметься у межах двох етапів.
- При цьому підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.