Що буде з зарплатами вчителів у 2026 році?

Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

Вчителі в Україні досі отримують одні з найнижчих зарплат. Це – неприйнятно. Тому нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат вчителів уже наступного року,

– зазначив народний депутат.

Згідно зі слів Гетманцева, мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. І це одна з причин, чому підтримали Бюджет – 2026.

Зауважте! Данило Гетманцев написав, що перший крок до справедливих зарплат для українських освітян у 2026 році – зроблено, а "далі – буде".

Що ще Гетманцев розповів про зарплати?

Середня зарплата в Україні у жовтні 2025 року зросла на 290 гривень – до 26 913 гривень (+1,1%). Про це свідчать дані Держстату.

Найвищі зарплати наразі у таких галузях:

ІТ – 65 047 гривень (+717 гривень);

авіатранспорт – 56 854 гривень (-174 гривень);

фінанси та страхування – 53 971 гривня (+3 265 гривень).

Важливо! Найнижчі зарплати за галузями: освіта – 16 984 гривень (+83 гривні); бібліотеки, музеї, архіви – 14 531 гривня (-705 гривень); творчість, мистецтво та розваги – 14 809 гривень (без змін).

Нагадаємо, що загальний обсяг коштів, передбачених для підвищення зарплат вчителів, становить 64,6 мільярда гривень. Про це пише Міністерство освіти і науки України.

Відповідно до ухвалених рішень:

з 1 січня 2026 року зарплата педагогічних працівників зросте на 30%;

з 1 вересня 2026 року – ще на 20%.

Спершу пропозиції, подані Кабінетом Міністрів України до першого читання проєкту бюджету, передбачали 53,8 мільярда гривень. Під час доопрацювання документа до другого читання фінансування було збільшене до 59,8 мільярда гривень, а за результатами фінальних консультацій парламент додатково підтримав виділення ще 4,8 мільярда гривень,

— сказав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Зверніть увагу! Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.

