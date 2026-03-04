Це питання вкотре розглядали на засіданні Освітнього Комітету ВРУ. Про це інформує "Вчися.Медіа".

Що відомо про моделі оплати праці вчителів?

Очільник МОН Оксен Лісовий заявляв, що його відомство презентує проєкт закону щодо нової моделі зарплат учителів до кінця березня. Натомість очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак заявив, що без внесення законопроєкту до кінця березня парламент не встигне ухвалити зміни, які могли б запрацювати з 1 вересня 2026 року.

Заступниця очільника МОН Анастасія Софієнко на засіданні Комітету заявила, що МОН вже виконало технічну роботу. Бабак при цьому розкритикував темпи просування реформи.

За три місяці ми дізналися, що в нас немає нічого,

– заявив нардеп.

І додав, що документ мали погодити із центральними органами виконавчої влади та подати до Ради наприкінці березня. Якщо до цього часу МОН цього не зробить, парламент технічно не зможе розглянути документ до завершення навчального року.

Що каже Лісовий?

Очільник МОН Оксен Лісовий запевнив, що відомство максимально прискорить роботу над новою моделлю оплати праці вчителів. Наразі напрацювали два сценарії змін.

Перший може передбачати збільшення тижневого навантаження педагогів із 20 до 22 годин. Але це може стати основою для дискусії із профспілками.

Другий – збереження чинного навантаження, але на це потрібно буде більше грошей. Зокрема, на 2027 рік.

Цікаво! Очільник МОН Оксен Лісовий вважає, що зарплата вчителя має бути середньою по ринку і вище. Головне – достойною, сказав він у межах подкасту "Діалоги" на YouTube-каналі Центру соціальних змін і поведінкової економіки.

Якщо робота затягнеться, законопроєкт потрапить до Ради пізніше ніж очікують. Так, реформа системи оплати праці цьогоріч взагалі може опинитися під питанням.

Чи зросли зарплати вчителів в Україні?