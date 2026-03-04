Этот вопрос в очередной раз рассматривали на заседании Образовательного Комитета ВРУ. Об этом информирует "Вчися.Медиа".

Что известно о моделях оплаты труда учителей?

Глава МОН Оксен Лисовой заявлял, что его ведомство представит проект закона о новой модели зарплат учителей до конца марта. Зато глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак заявил, что без внесения законопроекта до конца марта парламент не успеет принять изменения, которые могли бы заработать с 1 сентября 2026 года.

Заместитель главы МОН Анастасия Софиенко на заседании Комитета заявила, что МОН уже выполнило техническую работу. Бабак при этом раскритиковал темпы продвижения реформы.

За три месяца мы узнали, что у нас нет ничего,

– заявил нардеп.

И добавил, что документ должны были согласовать с центральными органами исполнительной власти и подать в Раду в конце марта. Если к этому времени МОН этого не сделает, парламент технически не сможет рассмотреть документ до завершения учебного года.

Что говорит Лисовой?

Глава МОН Оксен Лисовой заверил, что ведомство максимально ускорит работу над новой моделью оплаты труда учителей. Сейчас наработали два сценария изменений.

Первый может предусматривать увеличение недельной нагрузки педагогов с 20 до 22 часов. Но это может стать основой для дискуссии с профсоюзами.

Второй – сохранение действующей нагрузки, но на это нужно будет больше денег. В частности, на 2027 год.

Интересно! Глава МОН Оксен Лисовой считает, что зарплата учителя должна быть средней по рынку и выше. Главное – достойной, сказал он в рамках подкаста "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики.

Если работа затянется, законопроект попадет в Раду позже чем ожидают. Так, реформа системы оплаты труда в этом году вообще может оказаться под вопросом.

