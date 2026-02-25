По данным исследования Освитории, в 2024 – 2025 учебном году примерно 40 тысяч (это около 12%) учителей вышли из системы образования. Об этом заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в интервью УП.

Почему учителя уходят из профессии?

Чиновница отметила: безусловно, война стала катализатором, в частности, для перехода в другую сферу или, например, для выезда за границу.

В то же время среди причин уменьшения количества учителей в профессии – выход на пенсию и увольнение, –

уточнила она.

Однако Кузьмичева рассказала и о другой стороне медали. По ее словам, с одной стороны, не хватает учителей, а с другой – общего количества ставок больше чем требует система.

Интересно! Глава МОН Оксен Лисовой считает, что зарплата учителя должна быть средней по рынку и выше. Главное – достойной, сказал он в рамках подкаста "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики.

Но есть четкая и острая нехватка в отдельных отраслях, особенно в естественных науках (физике, биологии, химии) и математической отрасли

– подчеркнула она.

И отметила, что в определенных регионах и общинах количество педагогов больше чем требует система.

Выросли ли зарплаты учителей в Украине?