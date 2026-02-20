Также – повышение тарифных разрядов педагогов, работающих в инклюзии, дошкольном и профессиональном образовании. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Чьи тарифные разряды повысили?

Повысили тарифные разряды, в частности, ассистентов учителей, воспитателей и реабилитологов, работников инклюзивно-ресурсных центров, музыкальных руководителей и инструкторов по физкультуре в детсадах.

Повысили тарифные разряды и заведующим учебно-практических центров, председателям цикловых комиссий, заведующим кафедр (которые не имеют звания профессора) в профессиональном и высшем образовании.

Кроме того, выше стали разряды заведующих филиалов, руководителей структурных подразделений (пансионов, интернатов, внешкольных подразделений) и тому подобное.

Заметим, что от тарифного разряда как составляющей Единой тарифной сетки зависит размер должностного оклада. Чем выше разряд – тем выше зарплата.

К слову, Кабмин принял важное решение по оплате труда педагогов. Средства отдельных дополнительных дотаций, которые правительство направляет в местные бюджеты в этом году, будут иметь четкий приоритет – выплата зарплаты педагогам. Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Что известно о повышении зарплат учителей?