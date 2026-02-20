Також – підвищення тарифних розрядів педагогів, які працюють в інклюзії, дошкільній та професійній освіті. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Чиї тарифні розряди підвищили?
Підвищили тарифні розряди, зокрема, асистентів учителів, вихователів та реабілітологів, працівників інклюзивно-ресурсних центрів, музичних керівників та інструкторів з фізкультури у дитсадках.
Підвищили тарифні розряди і завідувачам навчально-практичних центрів, головам циклових комісій, завідувачам кафедр (які не мають звання професора) у професійній та вищій освіті.
Окрім того, вищими стали розряди завідувачів філій, керівників структурних підрозділів (пансіонів, інтернатів, позашкільних підрозділів) тощо.
Зауважимо, що від тарифного розряду як складової Єдиної тарифної сітки залежить розмір посадового окладу. Чим вищий розряд – тим вища зарплата.
До слова, Кабмін ухвалив важливе рішення щодо оплати праці освітян. Кошти окремих додаткових дотацій, які уряд скеровує до місцевих бюджетів цьогоріч, матимуть чіткий пріоритет – виплата зарплати педагогам. Про це повідомив очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий.
Що відомо про підвищення зарплат учителів?
З початку цього року вчителям в Україні підвищили зарплати: на 30% з 1 січня і ще буде на 20% з 1 вересня.
Вихователям у дитсадках також підвищили оклади на 30% з 1 січня 2026 року.
Зберегли і доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
"Вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).
Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що у 79 з 1450 громад зменшили надбавку за престижність вчителям щонайменше на 10%. І це на тлі підвищення зарплат для педагогів.
Заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.
Він наголосив, що вчителям в Україні повинні гарантувати доплату за престижність у розмірі 30% як норму.
Зараз постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку від 5% до 30% посадового окладу.