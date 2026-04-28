Освітня омбудсменка Надія Лещик в інтерв'ю LVIV MEDIA розповіла, що освітяни при цьому неохоче скаржаться на булінг. З минулого року її Служба отримала лише два відповідні звернення.

Чому вчителі не скаржаться на булінг?

Лещик пояснила, що педагоги не хочуть повідомляти про проблему через тиск і страх звинувачення керівництва шкіл у тому, що вони непрофесійні. Каже, що освітяни не хочуть конфліктувати.

Це є або зневіра, або тиск керівництва. Але в цій ситуації я бачу, що вчителі хочуть захистити себе. Вони звертаються до поліції,

– зазначила освітян омбудсменка.

Хоча, за її словами, є випадки, коли директори шкіл самі захищають учителів і звертаються до поліції через булінг їхніх педагогів. При цьому Лещик закликає освітян не боятися захищати себе.

Все ж, за її словами, в Україні такі справи є довготривалими, адже поліція спершу розслідує, потім складає протокол, подає до суду і вже потім суд ухвалює рішення. Тому держава має вдосконалити законодавство щодо захисту педагогів. Зараз акцент – більше на дітях.

Цікаво! Раніше Лещик радила учителям у разі образливих відео або писати заяву в поліцію, або скаржитись на відео в тіктоці. При цьому залучати знайомих, щоб відправити більше скарг.

Що відомо про "тренд"?

У Нацполіції України розповіли, що в українському сегменті інтернету з'являються образливі відео про окремих вчителів. Правоохоронці при цьому нагадали, що це не є "приколом", а кібербулінгом і передбачає відповідальність.

За такі дії передбачені штрафи або навіть кримінальна відповідальність. Якщо порушник є неповнолітнім, то за його дії відповідають батьки.

Правоохоронці також підказали алгоритм дій у разі кібербулінгу для вчителів:

зафіксувати докази (скриншоти, посилання);

поскаржитися у соцмережі;

повідомити дорослих або звернутися до поліції (102 / 112).

Батькам радять при цьому пояснити дітям правило "цифрового сліду", перевірити налаштування приватності профілю та попередити дитину, що вона може звернутися за допомогою у разі мережевих атак.