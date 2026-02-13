Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 февраля.
Смотрите также Получили ли педагоги повышенную зарплату в 2026 году
Почему уменьшили надбавки?
Министр заявил, что в 79 общинах зафиксировали уменьшение надбавки для учителей за престижность на 10 и более процентов.
Это в определенной степени нивелирует повышение оклада,
– подчеркнул он.
По его словам, выплату зарплаты педагогам за январь завершили.
В то же время министр добавил, что в 6 из 1450 общин зарплату или надбавку к ней своевременно не выплатили. В основном по техническим причинам. Но этот вопрос урегулируют.
Лисовой также сообщил, что в 83 общинах не выплатили повышение педагогам внешкольного образования.
ОВА и общины уверяют, уточнил чиновник, что в феврале-марте на сессиях местных советов планируют пересмотреть местные бюджеты, чтобы урегулировать этот вопрос.
Отметим, что с 1 января 2026 года надбавку за престижность труда устанавливают в пределах от 5% до 30% должностного оклада.
Смотрите также В Профсоюзе сделали важное заявление о надбавках учителям за престижность
Что требуют в Профсоюзе педагогов?
- Педагогам в Украине должны гарантировать доплату за престижность в размере 30% как норму.
- Размер зарплаты учителя не должен зависеть от способности конкретной общины.
- Об этом заявил заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк. Он обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
Он отметил, что из-за финансовых возможностей общин многим учителям начисляют лишь 5% надбавки за престижность.
Это де-факто является нарушением закона. Сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку от 5% до 30% должностного оклада.
Как выросла зарплата учителя?
- С 2026 года педагогам в Украине повысили зарплаты.
- Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
- Воспитателям в детсадах также повысили оклады на 30% с 1 января 2026 года.
- Также сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
- "Учительская тысяча" вырастет до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).