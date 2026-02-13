С 1 января зарплата педагогов растет на 30%, с 1 сентября – еще на 20%. Медиа "Новая украинская школа" провело опрос относительно того, получили ли педагоги повышенные зарплаты.
Получили ли учителя большие зарплаты?
Большинство учителей, принявших участие в опросе, заявили, что получили повышенную зарплату за январь этого года. Результаты в целом следующие:
56% отметили, что зарплата выросла примерно на 30%;
33% – что выросла, но менее чем на 30%;
8% ответили, что ничего не изменилось;
2% – что зарплата стала меньше;
1% выбрали вариант "другое".
Педагоги также уточнили суммы и обстоятельства начислений. Один из педагогов, в частности, отметил, что зарплата выросла примерно на 5 тысяч гривен.
Часть учителей обратила внимание на размер доплаты за престижность труда. Педагог из Житомирской области написала, что им установили 5% надбавки, поэтому повышение де-факто составляет около 10 – 15%. Были сообщения и об уменьшении доплаты за престижность до 5%, отсутствие выплат за классное руководство и проверку тетрадей.
Отдельные педагоги отмечают, что, несмотря на повышение, уровень зарплаты остается недостаточным, учитывая нагрузки и личные обстоятельства.
Что требуют в Профсоюзе педагогов?
- Учителям в Украине должны гарантировать доплату за престижность в размере 30% как норму.
- Размер зарплаты учителя не должен зависеть от способности конкретной общины.
- Об этом заявил заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк. Он обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
Он отметил, что из-за финансовых возможностей общин многим учителям начисляют лишь 5% надбавки за престижность.
Это де-факто является нарушением закона. Сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку от 5% до 30% должностного оклада.
Как выросла зарплата учителя?
- С 2026 года педагогам в Украине повысили зарплаты.
- Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
- Воспитателям в детсадах также повысили оклады на 30% с 1 января 2026 года.
- Также сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
- "Учительская тысяча" вырастет до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).