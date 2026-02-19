Обращение уже направили руководительнице Бюджетного комитета Роксолане Пидласий и руководителю Образовательного комитета Сергею Бабаку. Об этом информирует пресс-служба Профсоюза работников образования и науки Украины.

Что просят педагоги?

Законопроект предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 20 миллиардов гривен благодаря дополнительным налоговым поступлениям.

15 миллиардов гривен, в частности, предлагают направить как субвенцию местным бюджетам на повышение должностных окладов учителям. Это позволит выполнить обещанное повышение зарплаты в течение 2026 года на 50% полностью.

В Профсоюзе говорят, что повышение окладов педагогов за счет местных бюджетов создает дополнительную нагрузку на общины. В бюджетах на этот год такие расходы не предусмотрены. Поэтому стоит направить на места средства из госбюджета.

Также в Профсоюзе просят парламентариев определить механизм распределения предусмотренных 15 миллиардов гривен между местными бюджетами и конкретизировать их объемы.

Что известно о повышении зарплат учителей?

  • С 2026 года учителям в Украине повысили зарплаты: на 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.
  • Воспитателям в детсадах также повысили оклады на 30% с 1 января 2026 года.
  • Также сохранили доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
  • "Учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, работающих очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).
  • Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что в 79 из 1450 общин уменьшили надбавку за престижность учителям как минимум на 10%. И это на фоне повышения зарплат для педагогов.
  • Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
  • Он отметил, что учителям в Украине должны гарантировать доплату за престижность в размере 30% как норму.
  • Сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку от 5% до 30% должностного оклада.