Обращение уже направили руководительнице Бюджетного комитета Роксолане Пидласий и руководителю Образовательного комитета Сергею Бабаку. Об этом информирует пресс-служба Профсоюза работников образования и науки Украины.

Что просят педагоги?

Законопроект предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 20 миллиардов гривен благодаря дополнительным налоговым поступлениям.

15 миллиардов гривен, в частности, предлагают направить как субвенцию местным бюджетам на повышение должностных окладов учителям. Это позволит выполнить обещанное повышение зарплаты в течение 2026 года на 50% полностью.

В Профсоюзе говорят, что повышение окладов педагогов за счет местных бюджетов создает дополнительную нагрузку на общины. В бюджетах на этот год такие расходы не предусмотрены. Поэтому стоит направить на места средства из госбюджета.

Также в Профсоюзе просят парламентариев определить механизм распределения предусмотренных 15 миллиардов гривен между местными бюджетами и конкретизировать их объемы.

Что известно о повышении зарплат учителей?