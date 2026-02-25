За даними дослідження Освіторії, у 2024 – 2025 навчальному році приблизно 40 тисяч (це близько 12%) вчителів вийшли із системи освіти. Про це заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП.

Чому вчителі йдуть з професії?

Посадовиця зазначила: безумовно, війна стала каталізатором, зокрема, для переходу в іншу сферу або, наприклад, для виїзду за кордон.

Водночас серед причин зменшення кількості вчителів у професії – вихід на пенсію та звільнення, –

уточнила вона.

Однак Кузьмичова розповів і про інший бік медалі. За її словами, з одного боку, бракує вчителів, а з іншої – загальної кількості ставок є більше ніж потребує система.

Цікаво! Очільник МОН Оксен Лісовий вважає, що зарплата вчителя має бути середньою по ринку і вище. Головне – достойною, сказав він у межах подкасту "Діалоги" на YouTube-каналі Центру соціальних змін і поведінкової економіки.

Але є чітка і гостра нестача в окремих галузях, особливо в природничих науках (фізиці, біології, хімії) та математичній галузі

– наголосила вона.

І зауважила, що у певних регіонах і громадах кількість педагогів більша ніж потребує система.

Чи зросли зарплати вчителів в Україні?