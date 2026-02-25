Який саме відсоток до зарплати отримає вчитель, вирішують на рівні громади. Про це заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП.

Дивіться також Тарифні розряди деяких освітян підвищили: хто у списку

Чи зменшують громади надбавку учителям?

Посадовиця зазначила, що МОН стежить, аби громади не знижували доплату за престижність педагогам. І бачить, які громади це роблять.

Переважна більшість громад виконала цю норму і платила на тому самому рівні, що й до цього. Раніше не всі платили надбавку за престижність на рівні 30%,

– уточнила вона.

І додала, що громади отримують гроші від уряду залежно від кількості школярів.

Якщо у вас в громаді 100 дітей та 5 шкіл, (тобто мала кількість дітей розпорошена між багатьма школами), громада може знизити надбавку за престижність, щоб підвищити зарплати всім вчителям. Адже це означає, що мережа закладів освіти неефективна, і громаді не вистачає коштів на зарплати вчителям усіх шкіл,

– розповіла Кузьмичова.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

І додала: якщо у громаді є 100 учнів і вони вчаться в одній школі, вчителі можуть отримувати зарплату без змін розміру надбавок.

Також заступниця міністра нагадала, що підвищити зарплату мали не лише вчителям, а й іншим педагогам. Для малоспроможних громад це могло стати проблемним через брак відповідних коштів. Тому вони й могли зменшення доплати за престижність.

Дивіться також Уряд надасть окремі кошти регіонам на зарплати педагогам

Чи можуть вчителям зменшити зарплату?

Заступниця міністра також уточнила, що всі гроші на вчительські доплати вже перерахували в регіони на січень-серпень включно. І наголосила, що підвищення зарплат учителів на 30% від уряду не має стати причиною позбавлення педагогів місцевої надбавки.

Надбавка повинна додаватися до середньостатистичної зарплати, яку вчитель отримує щомісяця. Загальне підвищення зарплати має бути 30%. Усі доплати (за вислугу років, класне керівництво, перевірку зошитів тощо) мають рахуватися від підвищеного окладу, – акцентувала вона.

Більшість громад, за її словами, виплатила по максимуму всі надбавки вчителям, які вони отримували, додавши ті 30%, які надійшли від уряду.

Нагадаємо: очільник МОН України Оксен Лісовий заявив, що уряд ухвалив важливе рішення щодо оплати праці освітян. Кошти окремих додаткових дотацій від уряду місцевим бюджетам скерують на зарплати педагогам.

Дивіться також Нардепів просять виділити 15 мільярдів на зарплати вчителям

Що відомо про підвищення зарплат учителів?