Однак де-факто на них працює 271 891 педагог. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету Верховної Ради України Сергія Бабака.

Дивіться також У разі незгоди – звільнення: нардепи придумали новацію з договорами для учителів

Скільки ставок вчителів є вільними?

Так, за повідомленнями нардепа, 43 928 ставок залишаються вільними. З них більшість перекривається сумісництвом, а частина не перекривається і є вакансіями.

Цей дефіцит – реальність системи, особливо у сільських школах і прифронтових громадах,

– заявив Бабак.

І додав, що у разі збільшення тижневого навантаження вчителя з 18 до 22 годин теоретично можна було б скоротити 57 422 ставки.

Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.

Але, оскільки вже сьогодні 43 928 ставки вільні, реальне "скорочення" становило б лише 13 494 ставки,

– вважає нардеп.

Дивіться також Зарплата зросте: нардепи заговорили про збільшення навантаження вчителів

Які зміни щодо вчителів пропонують нардепи?