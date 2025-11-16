Причому як з педагогами державних, так і комунальних закладів освіти, йдеться у висновку Комітету до проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також Роботу втратять 70 тисяч вчителів: Профспілка застерегла від втілення нової ідеї нардепів

Чому нардепи радять ухвалити таке рішення?

Якщо Рада погодить таку норму, до 31 серпня 2026 року очільники державних і комунальних шкіл і коледжів будуть зобов'язані припинити безстрокові трудові договори з педагогами та одночасно укласти з ними строкові трудові договори.

У разі незгоди вчителя з продовженням трудових відносин на умовах контракту, його звільнять згідно з Кодексом законів про працю.

Братимуть на роботу нових учителів, якщо депутати підтримають ці правки до державного бюджету, на підставі контрактів. Їх укладатимуть строком від одного до п'яти років.

Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.

Щодо директорів, які займали посаду на підставі продовження строку дії контракту без проведення конкурсу, для них проводитимуть конкурс до 1 квітня 2026 року.

Дивіться також Зарплата зросте: нардепи заговорили про збільшення навантаження вчителів

Які ще зміни щодо вчителів пропонують нардепи?