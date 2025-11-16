Причем как с педагогами государственных, так и коммунальных учебных заведений, говорится в заключении Комитета к проекту закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Почему нардепы советуют принять такое решение?

Если Рада согласует такую норму, до 31 августа 2026 года руководители государственных и коммунальных школ и колледжей будут обязаны прекратить бессрочные трудовые договоры с педагогами и одновременно заключить с ними срочные трудовые договоры.

В случае несогласия учителя с продолжением трудовых отношений на условиях контракта, его уволят согласно Кодексу законов о труде.

Брать на работу новых учителей, если депутаты поддержат эти правки в государственный бюджет, на основании контрактов. Их будут заключать сроком от одного до пяти лет.

Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.

Относительно директоров, которые занимали должность на основании продления срока действия контракта без проведения конкурса, для них будут проводить конкурс до 1 апреля 2026 года.

Какие еще изменения в отношении учителей предлагают нардепы?