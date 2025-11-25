Даже демонстрируют банковские выписки. 24 Канал со ссылкой на "Всеобразование" расскажет при этом, какую зарплату получает глава МОН Украины Оксен Лисовой.

Какую зарплату получал Оксен Лисовой в прошлом году?

За 2024 год чиновник до уплаты налогов получил такую зарплату:

январь – 103 137,75 гривны;

февраль – 103 137,75 гривны;

март – 103 137,74 гривны;

апрель – 110 578,23 гривны;

май – 110 578, 25 гривны;

июнь – 110 578,25 гривны;

июль – 111 141,69 гривны;

август – 109 921,17 гривны;

сентябрь – 110 120,33 гривны;

октябрь – 120 543 гривны;

ноябрь – 120 542,99 гривны;

декабрь – 189 095,70 гривны.

Всего за 2024 год зарплата министра составила 1 402 512 гривен. Чтобы заработать столько же, учителю с 30 годами стажа придется работать пять лет.

Сколько заработал министр в этом году?

В этом году зарплата министра выросла. В частности, значительную сумму он получил за июль.

За 2025 год чиновник до уплаты налогов получил:

январь – 126 592,61 гривны;

февраль – 126 189,54 гривны;

март – 126 189,49 гривны;

апрель – май – данные отсутствуют;

июнь – 136 454,57 гривны;

июль – 301 817,81 гривны;

август – 134 057, 13 гривны;

сентябрь – 135 423,95 гривны.

Всего за 7 месяцев этого года министр заработал 1 086 725 гривен.

Данные за 3 месяца еще не известны, а за апрель и май – отсутствуют.

Отметим, что узнать, сколько получают глава МОН и его заместители, могут все. Для этого нужно в поиске ввести "Информация о начисленной и выплаченной заработной плате за *месяц/год* Министру образования и науки Украины и его заместителям". Первым же ответом станет официальный документ от МОН, в котором все подробно расписали.

Выросла ли зарплата главы МОН?

Так, согласно статистическим данным, за последние полтора года зарплата Лисового постоянно росла. В январе 2024 года он на руки получил 83 025,88 гривны, а в январе 2025 года – уже 97 476,31 гривны. То есть на около 15 тысяч больше.

Интересно! По информации Госстата, средняя зарплата по Украине в сентябре составила 26 623 гривны. Самый низкий (в среднем) уровень заработной платы – в образовании: 16 901 гривна.

К слову, Оксен Лисовой имел одну из крупнейших команд среди всех министров. По состоянию на апрель 2025 года у него было 30 советников, из которых 23 работали на общественных началах.

