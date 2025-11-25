Даже демонстрируют банковские выписки. 24 Канал со ссылкой на "Всеобразование" расскажет при этом, какую зарплату получает глава МОН Украины Оксен Лисовой.
Смотрите также "Хватит издеваться": педагоги по всей Украине призывают повысить им зарплату
Какую зарплату получал Оксен Лисовой в прошлом году?
За 2024 год чиновник до уплаты налогов получил такую зарплату:
январь – 103 137,75 гривны;
февраль – 103 137,75 гривны;
март – 103 137,74 гривны;
апрель – 110 578,23 гривны;
май – 110 578, 25 гривны;
июнь – 110 578,25 гривны;
июль – 111 141,69 гривны;
август – 109 921,17 гривны;
сентябрь – 110 120,33 гривны;
октябрь – 120 543 гривны;
ноябрь – 120 542,99 гривны;
декабрь – 189 095,70 гривны.
Всего за 2024 год зарплата министра составила 1 402 512 гривен. Чтобы заработать столько же, учителю с 30 годами стажа придется работать пять лет.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Сколько заработал министр в этом году?
В этом году зарплата министра выросла. В частности, значительную сумму он получил за июль.
За 2025 год чиновник до уплаты налогов получил:
январь – 126 592,61 гривны;
февраль – 126 189,54 гривны;
март – 126 189,49 гривны;
апрель – май – данные отсутствуют;
июнь – 136 454,57 гривны;
июль – 301 817,81 гривны;
август – 134 057, 13 гривны;
сентябрь – 135 423,95 гривны.
Всего за 7 месяцев этого года министр заработал 1 086 725 гривен.
Данные за 3 месяца еще не известны, а за апрель и май – отсутствуют.
Отметим, что узнать, сколько получают глава МОН и его заместители, могут все. Для этого нужно в поиске ввести "Информация о начисленной и выплаченной заработной плате за *месяц/год* Министру образования и науки Украины и его заместителям". Первым же ответом станет официальный документ от МОН, в котором все подробно расписали.
Смотрите также "Можно сократить": сколько ставок школьных учителей до сих пор свободны
Выросла ли зарплата главы МОН?
Так, согласно статистическим данным, за последние полтора года зарплата Лисового постоянно росла. В январе 2024 года он на руки получил 83 025,88 гривны, а в январе 2025 года – уже 97 476,31 гривны. То есть на около 15 тысяч больше.
Интересно! По информации Госстата, средняя зарплата по Украине в сентябре составила 26 623 гривны. Самый низкий (в среднем) уровень заработной платы – в образовании: 16 901 гривна.
К слову, Оксен Лисовой имел одну из крупнейших команд среди всех министров. По состоянию на апрель 2025 года у него было 30 советников, из которых 23 работали на общественных началах.
Смотрите также В случае несогласия – увольнения: нардепы придумали новацию с договорами для учителей
Что говорили раньше о повышении учителям зарплаты?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.
Глава МОН Оксен Лисовой также подтвердил то, что в проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрели средства на повышение зарплат педагогам. Оно будет происходить в рамках двух этапов.
- При этом повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.