Навіть демонструють банківські виписки. 24 Канал з посиланням на "Всеосвіта" розкаже при цьому, які зарплату отримує очільник МОН України Оксен Лісовий.
Дивіться також "Досить знущатися": педагоги по всій Україні закликають підвищити їм зарплату
Яку зарплату отримував Оксен Лісовий торік?
За 2024 рік посадовець до сплати податків отримав таку зарплату:
січень – 103 137,75 гривні;
лютий – 103 137,75 гривні;
березень – 103 137,74 гривні;
квітень – 110 578,23 гривні;
травень – 110 578, 25 гривні;
червень – 110 578,25 гривні;
липень – 111 141,69 гривні;
серпень – 109 921,17 гривні;
вересень – 110 120,33 гривні;
жовтень – 120 543 гривні;
листопад – 120 542,99 гривні;
грудень – 189 095,70 гривні.
Загалом за 2024 рік зарплата міністра становила 1 402 512 гривень. Щоб заробити стільки само, учителю з 30 роками стажу доведеться працювати п'ять років.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Скільки заробив міністр цьогоріч?
У цьому році зарплата міністра зросла. Зокрема, значну суму він отримав за липень.
За 2025 рік посадовець до сплати податків отримав:
січень – 126 592,61 гривні;
лютий – 126 189,54 гривні;
березень – 126 189,49 гривні;
квітень – травень – дані відсутні;
червень – 136 454,57 гривні;
липень – 301 817,81 гривні;
серпень – 134 057, 13 гривні;
вересень – 135 423,95 гривні.
Загалом за 7 місяців цього року міністр заробив 1 086 725 гривень.
Дані за 3 місяці ще не відомі, а за квітень і травень – відсутні.
Зазначимо, що дізнатися, скільки отримують очільник МОН та його заступники, можуть усі. Для цього потрібно у пошуку ввести "Інформація про нараховану і виплачену заробітну плату за *місяць/рік* Міністру освіти і науки України та його заступникам". Першою ж відповіддю стане офіційний документ від МОН, у якому все детально розписали.
Дивіться також "Можна скоротити": скільки ставок шкільних учителів досі є вільними
Чи зросла зарплата очільника МОН?
Так, згідно зі статистичними даними, за останні півтора року зарплата Лісового постійно зростала. У січні 2024 року він на руки отримав 83 025,88 гривні, а в січні 2025 року – вже 97 476,31 гривні. Тобто на близько 15 тисяч більше.
Цікаво! За інформацією Держстату, середня зарплата по Україні у вересні становила 26 623 гривні. Найнижчий (у середньому) рівень заробітної плати – в освіті: 16 901 гривня.
До слова, Оксен Лісовий мав одну з найбільших команд серед усіх міністрів. Станом на квітень 2025 року у нього було 30 радників, з яких 23 працювали на громадських засадах.
Дивіться також У разі незгоди – звільнення: нардепи придумали новацію з договорами для учителів
Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.
Очільник МОН Оксен Лісовий також підтвердив те, що у проєкті Державного бюджету-2026 передбачили кошти на підвищення зарплат педагогам. Воно відбуватиметься у межах двох етапів.
- При цьому підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.