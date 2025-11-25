Навіть демонструють банківські виписки. 24 Канал з посиланням на "Всеосвіта" розкаже при цьому, які зарплату отримує очільник МОН України Оксен Лісовий.

Яку зарплату отримував Оксен Лісовий торік?

За 2024 рік посадовець до сплати податків отримав таку зарплату:

січень – 103 137,75 гривні;

лютий – 103 137,75 гривні;

березень – 103 137,74 гривні;

квітень – 110 578,23 гривні;

травень – 110 578, 25 гривні;

червень – 110 578,25 гривні;

липень – 111 141,69 гривні;

серпень – 109 921,17 гривні;

вересень – 110 120,33 гривні;

жовтень – 120 543 гривні;

листопад – 120 542,99 гривні;

грудень – 189 095,70 гривні.

Загалом за 2024 рік зарплата міністра становила 1 402 512 гривень. Щоб заробити стільки само, учителю з 30 роками стажу доведеться працювати п'ять років.

Скільки заробив міністр цьогоріч?

У цьому році зарплата міністра зросла. Зокрема, значну суму він отримав за липень.

За 2025 рік посадовець до сплати податків отримав:

січень – 126 592,61 гривні;

лютий – 126 189,54 гривні;

березень – 126 189,49 гривні;

квітень – травень – дані відсутні;

червень – 136 454,57 гривні;

липень – 301 817,81 гривні;

серпень – 134 057, 13 гривні;

вересень – 135 423,95 гривні.

Загалом за 7 місяців цього року міністр заробив 1 086 725 гривень.

Дані за 3 місяці ще не відомі, а за квітень і травень – відсутні.

Зазначимо, що дізнатися, скільки отримують очільник МОН та його заступники, можуть усі. Для цього потрібно у пошуку ввести "Інформація про нараховану і виплачену заробітну плату за *місяць/рік* Міністру освіти і науки України та його заступникам". Першою ж відповіддю стане офіційний документ від МОН, у якому все детально розписали.

Чи зросла зарплата очільника МОН?

Так, згідно зі статистичними даними, за останні півтора року зарплата Лісового постійно зростала. У січні 2024 року він на руки отримав 83 025,88 гривні, а в січні 2025 року – вже 97 476,31 гривні. Тобто на близько 15 тисяч більше.

Цікаво! За інформацією Держстату, середня зарплата по Україні у вересні становила 26 623 гривні. Найнижчий (у середньому) рівень заробітної плати – в освіті: 16 901 гривня.

До слова, Оксен Лісовий мав одну з найбільших команд серед усіх міністрів. Станом на квітень 2025 року у нього було 30 радників, з яких 23 працювали на громадських засадах.

Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?