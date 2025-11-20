Про це інформує 24 Канал з посиланням повідомлення Профспілки освітян. Педагоги прагнуть сформувати публічну підтримку щодо збереження їхніх гарантій, а також чекають на підвищення зарплати до рівня трьох мінімальних, відповідно до законодавства.

Чому вчителі організували акцію?

Акція розпочалася сьогодні, 20 листопада, у соціальних мережах Facebook, Instagram, Х і триватиме до ухвалення державного бюджету на 2026 рік. Її учасники публікують фото зі своїх робочих місць, закладів освіти з плакатами або надписами, де розміщені гасла та ключові гештеги інформаційної кампанії.

У Профспілці кажуть, що такий формат має на меті створити видимий, публічний сигнал про солідарну позицію освітянської спільноти в Україні.

Профспілка закликає освітян, студентів, батьків і всіх небайдужих долучитися та підтримати вимоги педагогічної спільноти,

– мовиться у повідомленні.

Офіційні хештеги флешмобу такі:

#НІ_звуженню_прав;

#ТАК_три_мінімальні.

Що кажуть учителі?

До акції вже долучилися педагоги по всій Україні. Вони закликають перестати знущатися із професії учителя та не дозволити врізати освітянам гарантії.

Учителька – пані Юліана – каже: це не просто флешмоб – це реакція на тривожні тенденції, які вже давно "болять" кожного педагога. І додає, що професія перестає бути привабливою для молоді через низьку оплату праці.

У малих містах і селах ситуація загострюється: зарплата, умови роботи, ритм не стимулюють молодих залишатись чи приходити. Через це зростає навантаження на тих, хто вже залишився. А значить менше свіжих ідей, менше енергії, менше можливостей,

– написала в інстаграмі вчителька.

І додала, що вимоги до учителя збільшуються.

Ми не просто хочемо залишитись, ми хочемо працювати гідно. Ми вимагаємо: гарантій та оплату праці педагогів на рівні не менше ніж три мінімальні заробітні плати,

– наголошує освітянка.

