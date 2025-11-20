Про це інформує 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Розповідаємо детально, скільки у яких країнах заробляють учителі.

Яку зарплату отримують педагоги у різних країнах?

У різних країнах вчителі мають різні зарплати.

Франція

Молодий вчитель у цій країні отримує близько 1 800 євро/місяць (75 000 гривень). Досвідчені педагоги – 2 500 – 3 000 євро (105 000 – 125 000 гривень ).

Швеція

Середня зарплата педагога у цій країні – 33 000 крон (115 000 гривень).

Литва

Середня зарплата вчителя тут – близько 1 400 євро (58 000 гривень).

Естонія

Учителі у цій країні отримують у середньому 1 700 євро (70 000 гривень).

Японія

В Японії педагоги заробляють близько 250 000 йен на місяць (47 000 – 50 000 гривень). З досвідом зарплата може зростати до 350 000 – 400 000 йен (65 000 – 75 000 гривень).

Польща

У Польщі мінімальна зарплата молодого вчителя – близько 4 000 злотих на місяць (38 000 гривень). Досвідчений вчитель із категоріями та надбавками може заробляти 6 000 – 7 000 злотих (57 000 – 67 000 гривень).

Німеччина

У Німеччині зарплата педагога залежить від федеральної землі. У середньому вчитель отримує 2 800 – 3 200 євро на місяць (120 000 – 135 000 гривень). Початкова зарплата – близько 2 400 євро (100 000 гривень). Педагог із досвідом може отримувати понад 4 000 євро (170 000 гривень).

Яка зарплата вчителів в Україні?

Середня ставка педагога у нашій державі - близько 8 000 гривень на місяць. До неї додають:

надбавку за перевірку зошитів – близько 10 – 15%;

надбавку за класне керівництво – близько 1 000 – 1 500 гривень;

надбавку за стаж:

понад 10 років – 10%, понад 20 років – 20%, понад 30 років – 30%.

У підсумку середня зарплата вчителя з усіма надбавками становить 10 000 – 14 000 гривень. Учитель початкових класів отримує в середньому 17 000 – 17 500. Молоді початківці – від 8 000 до 10 000 гривень.

