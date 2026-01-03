При цьому назвала такі дії порушенням законодавства. Про це інформує 24 Канал з посиланням на її відео у тіктоці.

Чому експертка дала такі поради класним керівникам?

Гончаренко наголосила: це не дрібниця і не всі так роблять. Це порушення закону.

Будь-які дані про дитину – персональні дані. А причини відсутності, пов'язані зі здоров'ям, – це чутливі дані, поширення яких заборонено без чіткої законної підстави,

– зазначила експертка.

І додала: жоден батьківський чат не є місцем для такої інформації.

Жодне "батьки мають знати" не є виправданням. Жодне "так зручніше" не знімає з учителя відповідальності,

– уточнила вона.

За словами Гончаренко, передавати такі дані можна лише адміністрації школи або батькам конкретної дитини. Усе інше – порушення законодавства України про захист персональних даних і створення ризиків для школи та для класних керівників особисто.

Що пишуть педагоги?

У коментарях до цього допису вчителі залишили такі коментарі:

А чому у нас тоді вимагають? Я як класний керівник маю кожного дня особисто телефонувати кожному? Розкажіть, як тоді збирати ці дні кожного дня??? Чи у вчителя не повинно бути ні сім'ї, ні життя, тільки відповідальність?

Колеги, електронний журнал – це вихід із ситуації. Ви не будете порушувати закон, а батьки безпосередньо отримуватимуть інформацію про відсутність дитини. А далі починається зона відповідальності батьків! Адже батьки теж мають дотримуватися закону України і сприяти навчанню.

У нас в чат батьки самі пишуть: "Нас не буде, ми захворіли".

