Суму доходу збільшили на 30% з 1 січня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Наскільки зросли зарплати педагогів?

Підвищення зарплат заклали у Державному бюджеті на 2026 рік.

Так, загалом відбулося підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників – на 30% з 1 січня. Наступний етап підвищення їхнього доходу цьогоріч – на 20% з 1 вересня. Також з 1 січня зросли зарплати вихователів у дитсадках – на 30%.

Важливо, що зберігають доплату за роботу в несприятливих умовах праці. Мовиться про 2 тисячі гривень для всіх учителів і 4 тисячі гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).

У МОН також розповідали, що розробили за чотири моделі підвищення зарплат учителям. Вони не пов'язані із підвищенням оплати праці педагогів з січня та вересня 2026 року. При цьому передбачають:

збільшення навантаження; відсутність збільшення навантаження; пропорційне підвищення для різних категорій вчителів; непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу в професію.

Що відомо про підвищення зарплат учителям?