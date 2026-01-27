Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. З 1 січня зарплата вчителів зростає на 30%.

Дивіться також Чи надало МОН у Верховну Раду нову модель оплати праці освітян

Яку зарплату отримуватимуть учителі?

Для цього в державному бюджеті на 2026 рік передбачили додатковий фінансовий ресурс, а на початку січня ці кошти вже отримали громади у складі освітньої субвенції – з урахуванням цього підвищення.

Зарплата вчителя, як і раніше, формується на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування. Державне підвищення не замінює місцеві стимули, а доповнює їх, підсилюючи базову зарплату. Тому зараз важливо, щоб у процесі січневих нарахувань усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, – щоб кожен учитель відчув реальне підвищення своєї оплати праці,

– повідомив Лісовий.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

МОН при цьому відкрите до співпраці з громадами. Якщо під час розрахунків виникають запитання або потрібні уточнення, громади можуть отримати консультацію в робочий час, за телефоном (044) 481-47-85.

Міністерство освіти і науки України буде уважно супроводжувати цей процес, працюючи з громадами, щоб державне рішення про підвищення було коректно реалізовано для вчителів,

– резюмував міністр.

Дивіться також Чому вчителі не ставлять оцінок за виконане домашнє завдання: педагогиня розкрила секрет

Як зросла зарплата вчителя?