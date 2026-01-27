Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. З 1 січня зарплата вчителів зростає на 30%.
Яку зарплату отримуватимуть учителі?
Для цього в державному бюджеті на 2026 рік передбачили додатковий фінансовий ресурс, а на початку січня ці кошти вже отримали громади у складі освітньої субвенції – з урахуванням цього підвищення.
Зарплата вчителя, як і раніше, формується на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування. Державне підвищення не замінює місцеві стимули, а доповнює їх, підсилюючи базову зарплату. Тому зараз важливо, щоб у процесі січневих нарахувань усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, – щоб кожен учитель відчув реальне підвищення своєї оплати праці,
– повідомив Лісовий.
МОН при цьому відкрите до співпраці з громадами. Якщо під час розрахунків виникають запитання або потрібні уточнення, громади можуть отримати консультацію в робочий час, за телефоном (044) 481-47-85.
Міністерство освіти і науки України буде уважно супроводжувати цей процес, працюючи з громадами, щоб державне рішення про підвищення було коректно реалізовано для вчителів,
– резюмував міністр.
Як зросла зарплата вчителя?
- У Державному бюджеті на 2026 рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників.
- Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.
- У МОН наголошували, що це буде найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.
- Зарплати педагогів у дитячих садках в Україні також зростуть. Їхні посадові оклади підвищать на 30% з 1 січня 2026 року.
- Також цьогоріч збережуть доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
- "Вчительська тисяча" зросте до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).