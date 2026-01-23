Про це повідомив очільник Освітнього парламентського комітету Сергій Бабак у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Надзвичайна ситуація в енергетиці: як вчаться учні та чи збережуть зарплати вчителям

Чи виконало МОН нардепів?

Нардеп розповів, що МОН отримало відповідне доручення ще торік. Профільний комітет Ради просив відомство сформувати модель на реалізацію статті 61 закону "Про освіту", який гарантує педагогам посадовий оклад найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні не менше ніж три мінімальні зарплати.

На засіданні напрацьованих варіантів та пропозицій озвучено не було. На жаль. Чекаємо почути наприкінці лютого. Знову винесемо це питання контрольним на засідання,

– заявив Бабак.

Освітній комітет Ради при цьому рекомендував всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування у лютому здійснити моніторинг виплат працівникам шкіл за січень 2026 року.

Важливо подивитися, як саме формувалася зарплата педагогів, які надбавки й доплати виплачували та у яких розмірах в січні, якщо порівняти з груднем 2025,

– уточнив нардеп.

За словами народного обранця, є інформація з деяких регіонів, що подекуди зменшують розмір місцевої надбавки та/або надбавки за престижність. Тож він обіцяє стежити за ситуацією.

Раніше у МОН також розповідали, що розробили за чотири моделі підвищення зарплат учителям. Вони не пов'язані із підвищенням оплати праці педагогів з січня та вересня 2026 року. При цьому передбачають:

збільшення навантаження; відсутність збільшення навантаження; пропорційне підвищення для різних категорій вчителів; непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу в професію.

Дивіться також Яку зарплату отримує директор школи в Україні

Чи підвищать педагогам зарплату?