Надзвичайна ситуація в енергетиці: як вчаться учні та чи збережуть зарплати вчителям

Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні. Очільниця українського уряду Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі повідомила, як зараз триває навчальний процес.
Дивіться також "Не примушуйте працювати у холодних класах": омбудсмен звернулася до директорів шкіл
Як триває навчальний процес?
Посадовиця наголосила: безпека дітей – пріоритет.
Через ситуацію в енергетиці частина закладів освіти працює дистанційно або тимчасово призупинила навчання. У Києві всі школи, крім дитячих садків, перебувають на канікулах до 1 лютого,
– уточнила Свириденко.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
І додала, що доручила МОН забезпечити контроль за дотриманням безумовного збереження зарплати педагогам на період вимушених канікул.
Для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, повинні працювати спеціальні класи з резервним живленням. Уже зараз в Києві відкрито 284 такі класи – там тепло, є світло і можливість безпечно провести день,
– повідомила очільниця Кабміну.
Дивіться також Дистанційка, відновлення навчання, канікули: які рішення для учнів і студентів ухвалили регіони
Які зміни в навчальному процесі?
Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
Все ж рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
Так, громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
Детально про те, як навчаються учні у регіонах – читайте тут.