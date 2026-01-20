Надзвичайна ситуація в енергетиці: як вчаться учні та чи збережуть зарплати вчителям

Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні. Очільниця українського уряду Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі повідомила, як зараз триває навчальний процес.

Як триває навчальний процес?

Посадовиця наголосила: безпека дітей – пріоритет.

Через ситуацію в енергетиці частина закладів освіти працює дистанційно або тимчасово призупинила навчання. У Києві всі школи, крім дитячих садків, перебувають на канікулах до 1 лютого,

– уточнила Свириденко.

І додала, що доручила МОН забезпечити контроль за дотриманням безумовного збереження зарплати педагогам на період вимушених канікул.

Для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, повинні працювати спеціальні класи з резервним живленням. Уже зараз в Києві відкрито 284 такі класи – там тепло, є світло і можливість безпечно провести день,

– повідомила очільниця Кабміну.

Які зміни в навчальному процесі?