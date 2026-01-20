Чрезвычайная ситуация в энергетике: как учатся ученики и сохранят ли зарплаты учителям

Решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе. Глава украинского правительства Юлия Свириденко в своем телеграмм-канале сообщила, как сейчас идет учебный процесс.

Как идет учебный процесс?

Чиновница подчеркнула: безопасность детей – приоритет.

Из-за ситуации в энергетике часть учебных заведений работает дистанционно или временно приостановила обучение. В Киеве все школы, кроме детских садов, находятся на каникулах до 1 февраля,

– уточнила Свириденко.

И добавила, что поручила МОН обеспечить контроль за соблюдением безусловного сохранения зарплаты педагогам на период вынужденных каникул.

Для детей, которых родители не могут оставить дома, должны работать специальные классы с резервным питанием. Уже сейчас в Киеве открыто 284 такие классы – там тепло, есть свет и возможность безопасно провести день,

– сообщила глава Кабмина.

Какие изменения в учебном процессе?